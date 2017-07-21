Суд еще раз продлил арест экс-зампреду «Правительства для граждан»
21 июля 2017, 12:55
Он будет находиться под стражей до 20 сентября.
Бывшему заместителю председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Рашиду Аманжулову продлили срок содержания под стражей до 20 сентября, сообщает МИА «Казинформ».
«1 июля Есильский районный суд №2 вынес постановление о продлении срока содержания под стражей Аманжулова Рашида Мажитовича до 20 сентября 2017 года», - сообщила пресс-секретарь городского суда Ботагоз Баянова.
Напомним, бывший заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Рашид Аманжулов взят под стражу в конце апреля текущего года. Он обвиняется Комитетом национальной безопасности по статье 367 части 4 УК РК «Дача взятки в особо крупном размере». Как впоследствии проинформировали в госкорпорации «Правительство для граждан», Рашид Аманжулов прекратил работу в госкорпорации, расторгнув трудовой договор по собственному желанию 20 апреля текущего года.
Фото: inform.kz
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