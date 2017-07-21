В Экибастузе мошенник "работал" от имени популярной фирмы по установке пластиковых окон

Пристроиться к торговой марке большой и сильной компании, которая вызывает доверие у потребителей, разместить объявление через самые читаемые СМИ в городе, предложить выгодное предложение, наработать базу клиентов, для того, чтобы поток обращений стал соразмерен преступным замыслам, получить от группы клиентов предоплату по договору и исчезнуть. По такой схеме «работал» житель Экибастуза, разместив в местных средствах массовой информации и на сайте «Полезный экибастузец» объявление следующего содержания: "При изготовлении двух окон, третье в подарок - изготовление и установка пластиковых окон и дверей, откосов, натяжных потолков", с указанием контактных телефонов, а также адрес фирмы - улица Кунаева, 11 , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





После публикации объявления на номера якобы фирмы начали поступать заказы от жителей города. Диспетчер по имени Татьяна принимала заказы и направляла замерщиков окон на адреса. Ничего не подозревая, временно нанятые работники производили замер окон, оформляли договоры с 50 % предоплатой от 47000 до 105 000 тенге. Денежные средства и вторые экземпляры договоров передавали директору или диспетчеру фирмы.





Так фирма работала около месяца, но, когда начали поступать звонки от клиентов: «когда же установят заказанные окна», телефоны перестали отвечать и офис закрылся.





Четверо жителей уже обратились в полицию с письменным заявлением. По данным фактам проводится досудебные расследование по статье 2мошенничество". Приняты меры к задержанию подозреваемого.





Напоминаем, если вы попали в подобную ситуацию, вам следует обратиться в полицию по месту жительства или по телефону 102.





Следует помнить простые правила:





· Обращайтесь в компании, которые работают на рынке больше двух и более лет.





· Обращайтесь только в проверенные, желательно вашими знакомыми, фирмы.





· Если вы хотите сделать заказ в дилерской компании крупного производителя, убедитесь, что он действительно имеет отношение к данной компании (сайт компании, колл-центр компании).





· Присмотритесь к персоналу, к людям, с которыми вы сотрудничаете. Не стесняйтесь и попросите показать пакет документов, обязательно просмотрите свидетельство о регистрации в налоговых органах. У фирмы, занимающейся установкой пластиковых окон, должны быть договоры непосредственно с заводом-изготовителем этих окон. Если Вам начинают объяснять, что фирма сотрудничает с разными заводами, перечисляют близлежащие города, но не показывают договоров с ними – это первый признак на который стоит обратить внимание. Уточните, кто Вам будет непосредственно проводить монтажные работы, у каждого мастера должны быть документы, определенная квалификация.





· Не подписывайте договор без ознакомления с ним. Детально изучите, лучше обратиться за консультацией к юристу, который сможет указать на все плюсы и минусы данного договора. При заключении договора срок его исполнения должен быть указан в документах, а не обговорен устно.