Некоторые аспекты уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей в Республике Казахстан

И новеллы правовой политики

Ш.К. Сисисмбаев

Председатель Специализированного

межрайонного суда

по уголовным делам

Карагандинской области

Модернизация нашего общества, в том числе, судебно-правовая реформа, в нашей стране, в целом, успешно реализуются, основные направления которого инициированы Главой государства Н.А. Назарбаевым.

Еще более сильный динамизм получили преобразования в политической и социально-экономической сфере в свете последних законодательных и конституционных новелл, как-то санкционирование ареста судом, усиление роли Высшего Судебного Совета при назначении судей на должности, а также функционирования уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей.

В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы, подчеркивается, что «устойчивое развитие во внутренней политике Республики Казахстан обеспечивается путем совершенствования демократических процедур, последовательного расширения народовластия как механизма учета мнений большинства и меньшинства в принятии решений на всех уровнях государственной власти». Поэтому совершенствование форм и методов участия граждан в судебном процессе выдвигается на первый план в стратегии решения приоритетных задач в сфере реализации правосудия в стране.

16 января 2006 года Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым были подписаны Законы «О присяжных заседателях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей», которыми определены правовой статус присяжных заседателей, вопросы организационного обеспечения деятельности суда с участием присяжных заседателей.

Сегодня актуальность института присяжных заседателей подтверждается результатами практического применения уголовно-процессуального законодательства, которое показывает, что такие важнейшие принципы судопроизводства, как презумпция невиновности, гласность и осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон, вместе с тем, не получили до сих пор должного развития.

Таким образом, введение института присяжных заседателей в уголовное судопроизводство играет роль модератора укрепления принципов законности, объективности при оценке доказательств, независимости суда при принятии решения, влияет на уменьшение судебных ошибок, позволяет соблюсти принцип коллегиальности путем участия представителей народа в осуществлении правосудия, а также повысить уровень правовой защищенности граждан в рамках демократического судопроизводства. Вместе с тем, с учетом тенденций в развитии уголовно-процессуального права Казахстана, последних законодательных новелл восприятие института присяжных заседателей требует дальнейшей проработки и сущностного осмысления, с точки зрения организационных аспектов.

Так, присяжное судопроизводство высветило недостатки законодательной базы суда с участием присяжных заседателей, обнажило недочеты предварительного следствия и продемонстрировало неготовность граждан к реальному участию в уголовном судопроизводстве, в связи с чем, явно имеется необходимость научной проработки практики суда с участием присяжных заседателей в Республике Казахстан с тем, чтобы на ее основе выработать рекомендации по совершенствованию рассматриваемого института.

Сегодня для казахстанского общества очень важно сохранение и развитие прогрессивных демократических социально-политических тенденций. На наш взгляд, необходимостью обеспечения социальной стабильности, поиском социального консенсуса в обществе и продиктовано введение нового правового института. Поскольку суд присяжных представляет собой особую форму судопроизводства, в котором участвуют представители общественности, в нем оптимально сочетаются как интересы государственных институтов, так и мнение народа. То есть, по сути, присяжные заседатели стали представителями общества в сфере правосудия.

Это ставит акцент на строгом соблюдении принципов уголовного судопроизводства, наиважнейшим из которых, на наш взгляд, является принцип презумпции невиновности. Он действительно наиболее полно воплощается в суде с участием присяжных заседателей, которым запрещено знать об обстоятельствах, не касающихся рассматриваемого дела и могущих охарактеризовать личность подсудимого негативно либо позитивно в такой мере, что это повлияет на вынесение обвинительного или оправдательного приговора, то есть перед присяжными заседателями предстает человек, которого обвиняют в совершении какого-то конкретного проступка, неважно, алкоголик он или почтенный отец семейства, многодетная мать или несовершеннолетняя наркоманка. Присяжные свободны и от обвинительного уклона, даже, напротив, чувствуя свою ответственность за судьбу подсудимого, они в большей степени стремятся вынести оправдательный, нежели обвинительный приговор, тем самым подтверждая общественное мнение о том, что лучше виновному быть свободным, чем невиновному - осужденным.

Между тем, здесь нельзя забывать о потерпевшей стороне, которые уже на этот момент пострадали от преступных посягательств со стороны, при этом в некоторых случаях утеряв близкого человека, понеся невосполнимую утрату.

Тесная взаимосвязь суда с участием присяжных заседателей и принципа презумпции невиновности проявляется и в том, что оба они являются подлинными рычагами демократии, человечности, превалирования прав человека над всеми прочими.

Согласно норм уголовно-процессуального законодательства органы осуществляющие досудебное расследование обязаны всесторонне подходить к сбору доказательств, как обвиняющие, так и оправдывающие подозреваемого. Между тем, на практике органы дознания и следствия зачастую собирают доказательства вины подозреваемого лица, полагая, что доказательства невиновности или иные доказательства в пользу обвиняемого будет собирать сторона защиты. Этот порядок требует своего кардинального изменения для обеспечения принципа презумпции невиновности на практике».

Согласно действующему Закону «О присяжных заседателях», статус последних в части, касающейся гарантий осуществления функций правосудия, сопоставим со статусом профессионального судьи. Однако, полномочия присяжных заседателей гораздо шире пределов их ответственности за принимаемые решения.

В целом, необходимо согласиться с теми законодательными критериями и ограничениями, касающимися процессуального статуса присяжного заседателя. Вместе с тем, трудно согласиться с возможностью освобождения от исполнения обязанностей присяжных заседателей врачей и учителей, государственных служащих, а также работников правоохранительных органов. К примеру, в системе правоохранительных органов имеется большой отряд вузовских работников, которые могли бы выполнять функции присяжных заседателей. Считаем, что налицо необходимость внесения соответствующих изменений в Закон Республики Казахстан «О присяжных заседателях», предусматривающих возможность исполнения обязанностей присяжных заседателей научно-педагогическими работниками высших учебных заведений системы правоохранительных органов.

В перспективе видится целесообразным расширить подсудность судов с участием присяжных заседателей на уголовные дела в отношении несовершеннолетних, однако считаем, что уголовные дела против мира и безопасности человечества, против основ конституционного строя и безопасности государства необходимо рассматривать в составе профессиональных судей, чтобы исключить наличие эмоционального элемента при принятии решения по делу.

Вместе с тем, нуждается в детальном научно-практическом обосновании уровень возрастного ценза кандидатов в присяжные заседатели. Учитывая психоэмоциональное развитие человека, предлагаем уровень возрастного ценза увеличить до 30 лет, когда присутствует осознанная ответственность за принимаемые решения.

Суд с участием присяжных заседателей - довольно дорогостоящая в экономическом и сложная в организационном плане процедура, но справедливая форма судопроизводства, когда государство в лице судьи и общество в лице присяжных заседателей должны разделить между собой ответственность за признание лица виновным или в его оправдании в совершении уголовного правонарушения.