Главный критерий оценки

А. Калмухамбетов,

председатель Специализированного

административного суда г. Актобе

Непростая экономическая ситуация в стране и мире, диктующая принятие взвешенных государственных решений, принятие новых законов и государственных программ, бросает вызовы и казахстанской судебной системе.

Для эффективной работы по реформированию судебной системы с участием самого судейского корпуса была заложена практика проведения съездов судей Казахстана, являющихся главным форумом судейского сообщества.

Съезды судей проводятся с целью обсуждения и решения проблем отправления правосудия, исполнения судебных решений, соблюдения морально-этических норм работниками судебной системы, их социальной защиты, а также и других вопросов, связанных с деятельностью судейского сообщества. В работе съездов принимают участие делегаты от судейских коллективов из всех регионов республики, представители законодательных органов республики, руководители центральных государственных и правоохранительных органов, представители юридической общественности, международных юридических организаций.

На VII внеочередном Съезде судей РК Главой государства перед судейским сообществом был поставлен ряд приоритетных задач, направленных на повышение эффективности правосудия, обеспечение верховенства закона.

За прошедшее с VII Съезда время проделана комплексная работа, направленная на реализацию задач, поставленных Главой государства. Одним из основных направлений явились вопросы, связанные с повышением доверия граждан к судебной системе в целом.

Одним из критериев оценки повышения доверия к судебной системе может служить количество обращений в суды наших граждан по вопросу защиты своих прав и охраняемых законом интересов.

Так, Специализированным административным судом г. Актобе за 2015 год было рассмотрено 303 жалобы как на постановления о наложении административных взысканий, так и по вопросу обжалования действий должностных лиц, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении. В 2016 году количество таких обращений составило 481, тогда как только за первые месяцы 2017 года рассмотрено 196 обращений.

Немаловажным фактором, влияющим на уровень доверия граждан, является обеспечение прозрачности деятельности суда, чему способствует переход на электронное судопроизводство. Внедрение новых технологий в судопроизводстве позволило не только расширить доступ граждан к судебной системе, но и обеспечило ее прозрачность, оперативность решения вопросов, связанных с отправлением правосудия.

В САС г. Актобе все залы судебного заседания оборудованы системами аудиовидеофиксации, что позволяет осуществлять фиксацию всех судебных заседаний, записи которых выдаются лицам, участвовавшим в производстве по делам об административных правонарушениях на электронных носителях.

Очередным шагом в данном направлении является полный переход к электронному судопроизводству, исключающий бумажный документооборот. Уже в настоящее время на стадии возбуждения производства по делу об административном правонарушении лицу выдается талон в целях информирования посредством СМС-сообщений либо с использованием электронного адреса.

Немаловажным фактором, способствующим повышению доверия граждан к судебной системе, является взаимодействие судов с общественностью через СМИ, направленное на формирование правовой культуры в обществе, укрепление основ правового государства.

Однако положительный результат принимаемых мер может быть достигнут только при должном уровне качества отправления правосудия, который непосредственно связан с профессиональной подготовкой судей. Необходимость постоянного повышения профессионального уровня судей, подготовка профессионалов нового поколения была обозначена Президентом РК как одна из первостепенных задач, стоящих перед судебной системой.

В этом направлении судьями САС в тесном взаимодействии с учебным центром Актюбинского областного суда ведется планомерная работа, направленная на повышение профессионального уровня. За прошедшее с VII Съезда судей РК время практически все судьи охвачены учебными программами, ряд судей прошли стажировку в Актюбинском областном суде, трое - обучение на курсах повышения квалификации в Академии правосудия, что гарантировало становление более высокого профессионального уровня судей.

Необходимость постоянного улучшения качества отправления правосудия, сохранение и приумножение результатов, достигнутых в развитии судебной системы, путем планомерного претворения в жизнь поставленных Главой государства задач, определяющих направление ее дальнейшей модернизации на основе современных международных стандартов, позволит судебной системе достичь основной своей цели - повышения доверия населения к суду.