BMW вывела на трек купе M8 GTE
21 июля 2017, 13:32
В сезоне-2018 BMW M8 GTE будет выступать в чемпионатах World Endurance Championship (FIA) и WeatherTech SportsCar Championship (IMSA).
Вслед за публикацией эскиза BMW M8 GTE баварский автопроизводитель показал полноценные фотографии гоночного купе. Они были сделаны во время первых ездовых испытаний, состоявшихся на прошлой неделе на германском автодроме Лаузицринг. В тестах приняли участие пилоты Мартин Томчик и Максим Мартин, а также директор BMW Motorsport Йенс Марквардт.
В сезоне-2018 BMW M8 GTE будет выступать в чемпионатах World Endurance Championship (FIA) и WeatherTech SportsCar Championship (IMSA). Ездовой дебют купе состоится в январе на «24 часах Дейтоны», а самым ярким событием должно стать участие заряженной «Восьмерки» в «24 часах Ле-Мана».
На данном этапе BMW M8 GTE тестируется в камуфляже, никакие технические характеристики не раскрываются. Гражданские BMW 8-Series и M8, которые разрабатываются параллельно с гоночным автомобилем, также будут показаны в 2018 году. Пока же мы видели только концепт восьмой серии. В товарном исполнении эта модель заменит уже снятое с производства купе 6-Series, впоследствии выпустят и кабриолет.
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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