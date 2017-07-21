У жителя Алматинской области нашли ружье, украденное год назад в Алматы

Ружье было похищено в январе 2016 года у жителя города Алматы.

У жителя Алматинской области изъяли ружье, украденное год назад в Алматы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.





Украденное ранее одноствольное ружье «Маверик», 12 калибра, а также четыре охотничьих ножа изъяли у 42-летнего жителя Панфиловского района.





«Огнестрельное оружие обнаружено по месту жительства подозреваемого лица, проживающего в городе Жаркент. При проверке по базе данных установлено, что изъятое ружье было похищено в январе 2016 года у жителя города Алматы. Сейчас информация об его обнаружении уже передана алматинским коллегам. По факту начато уголовное расследование», - сообщили в полиции.





Также отмечается, что изъятое ружье направлено на баллистическую экспертизу, необходимую для установления его возможной причастности к преступлениям с использованием огнестрельного оружия на территории региона.



