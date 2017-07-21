У жителя Алматинской области нашли ружье, украденное год назад в Алматы
21 июля 2017, 14:02
Ружье было похищено в январе 2016 года у жителя города Алматы.
У жителя Алматинской области изъяли ружье, украденное год назад в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
Украденное ранее одноствольное ружье «Маверик», 12 калибра, а также четыре охотничьих ножа изъяли у 42-летнего жителя Панфиловского района.
«Огнестрельное оружие обнаружено по месту жительства подозреваемого лица, проживающего в городе Жаркент. При проверке по базе данных установлено, что изъятое ружье было похищено в январе 2016 года у жителя города Алматы. Сейчас информация об его обнаружении уже передана алматинским коллегам. По факту начато уголовное расследование», - сообщили в полиции.
Также отмечается, что изъятое ружье направлено на баллистическую экспертизу, необходимую для установления его возможной причастности к преступлениям с использованием огнестрельного оружия на территории региона.
«В регионе с начала года из оборота изъято 192 единицы незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Также нашим полицейским удалось разыскать 7 единиц похищенного ранее оружия», - проинформировали в пресс-службе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869655-e1c8e970a0380e68a83f4639a2c681eb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...