Представлен самый мощный дорожный Lotus в истории

Таинственный спорткар, которым Lotus дразнил нас в последние дни, оказался не родстером Evora, а хардкорной версией купе – Evora GT430. И это – самая мощная дорожная модель в истории британского бренда. Использование шильдика GT является отсылкой к таким знаковым автомобилям, как Esprit V8 GT и Esprit GT3.





Lotus Evora GT430 получил 3,5-литровый двигатель V6, форсированный до 436 л.с. и 440 Нм. В сочетании с шестиступенчатой механикой он позволяет развить 100 км/ч за 3,8 секунды и разогнаться до максимальных 305 км/ч. На максимальной скорости новый аэродинамический обвес генерирует прижимную силу в 250 кг. Новые колеса и антикрыло добавили 9 кг массы по сравнению с Evora Sport 410, однако использование легких компонентов в других местах – карбоновых кузовных панелей, титанового выпуска, новых элементов подвески – позволило снизить общий «сухой» вес на 26 кг – до 1258 кг. В результате получился действительно легкий и очень динамичный автомобиль: заводской трек Lotus в Хетеле он проезжает за 1 минуту 25,8 секунды, что является рекордом для Evora.





Если тираж Evora Sport 410 был ограничен 150 экземплярами, то Evora GT430 получился еще более эксклюзивным – всего будет построено 60 штук. Каждый покупатель сможет персонализировать свой спорткар, воспользовавшись программой Lotus Exclusive.



