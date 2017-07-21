Туристы из Ирана и Индии смогут три дня находиться в Казахстане без визы

С 9 июня 2017 года был запущен пилотный проект 72-часового безвизового транзитного режима для граждан Китая, путешествующих в другие страны через Казахстан посредством аэропортов Астаны и Алматы. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы пояснил, что в скором времени их перевозка будет осуществляться и через другие аэропорты страны.



