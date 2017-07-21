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Туристы из Ирана и Индии смогут три дня находиться в Казахстане без визы

21 июля 2017, 14:09

Проект 72-часового безвизового режима для граждан Индии и Ирана планируют запустить в течение двух недель.

Транзитные туристы Ирана и Индии смогут находиться в Казахстане без визы три дня, сообщил вице-министр культуры и спорта Аскар Баталов, сообщает Sputnik Казахстан.

"Потенциальными рынками для привлечения иностранных туристов в Казахстан станут Россия, Индия, Китай, Иран и страны развитого мира. В ближайшее время мы подготовили проект по запуску 72-часового безвизового транзита для граждан Ирана и Индии, следующих через Казахстан в третьи страны", — сказал вице-министр.

С 9 июня 2017 года был запущен пилотный проект 72-часового безвизового транзитного режима для граждан Китая, путешествующих в другие страны через Казахстан посредством аэропортов Астаны и Алматы. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы пояснил, что в скором времени их перевозка будет осуществляться и через другие аэропорты страны.

"Вчера на заседании правительства нам дали разрешение на осуществление проекта по Ирану и Индии. Мы подготовили постановление, в течение двух недель проект запустим", — заключил Арыстанбек Мухамедиулы.

Фото: соцсети

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