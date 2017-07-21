Отец вывез дочь из РК в Дубай и не возвращает матери

В Дубае суд рассматривает дело о похищении дочери отцом. Он увез дочь из Казахстана после потери опеки над ней , передает , передает МИА "Казинформ" со ссылкой The National.





Согласно судебным документам, в 2010 году пара создала семью в Казахстане и спустя год у них родилась дочь. В 2014 году их брак был расторгнут, суд вынес решение о том, что девочке следует жить с матерью. Мужчина пытался обжаловать приговор, но проиграл, Суд по гражданскому статусу в Ташкенте оставил в силе приговор, вынесенный казахстанским судом.





«Мой клиент и ее муж развелись в родной стране. Их местный суд предоставил ей опеку над их дочерью, но поскольку она считала, что их дочери необходимо присутствие обоих ее родителей в ее жизни, она охотно подписала соглашение, дающее отцу право видеть и путешествовать со своей дочерью», - сказал адвокат женщины Хасан Эльхайс.





По словам адвоката, отец воспользовался соглашением и вывез девочку в 2015 году, с тех пор он не позволяет матери видеться и разговаривать с их дочерью. Затем мужчина подал иск в суд Дубая против своей бывшей жены, требуя опеки над своей дочерью. «Мы предоставили суду переписку между нашим клиентом и ее бывшим мужем, в котором она просит мужа дать возможность увидеться с их дочерью или даже услышать ее голос, и как он манипулировал и «играл» ее материнскими чувствами, говоря ей, чтобы она сама приехала в Дубай. Когда она не могла приехать в Дубай из-за беременности, женщина отправила своего отца, бывший муж заставил его ждать встречи с ним, в итоге сам так и не явился на встречу», - сказал адвокат.





Дубайский судья согласился с доводами адвоката, что дело находится вне их юрисдикции и приказал бывшему мужу вернуть девочку матери. По словам Эльхайса, бывший муж еще не вернул девочку своей матери и подал прошение на обжалование приговора.





«Мы предстанем в Апелляционном суде и будем поддерживать нашего клиента», - сказал он.