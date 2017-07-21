Красноухий слон удивил посетителей Национального парка Индии
21 июля 2017, 14:18
Парк переполнен туристами, которые мечтают сфотографироваться рядом с необычным одиноким гигантом.
По индийскому Национальному парку Корбетт, что в Уттаракханде, бродит слон. Его уши так красны, словно его кто-то где-то ругает! Об этом пишет "Моя планета".
Фотограф Джагдеп Стрендж, «поймавший» красноухого слона, объяснил, что во всем виновата пигментация. Это естественное явление, и уши некоторых слонов действительно разукрашены в красный цвет, передает The Daily Mail.
Зато старейший Национальный парк Индии переполнен туристами, которые мечтают сфотографироваться рядом с необычным одиноким гигантом. Вид у него грустный, зато красный цвет ушей выгодно оттеняет белизну внушительных бивней.
Фото: www.moya-planeta.ru
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