Красноухий слон удивил посетителей Национального парка Индии

Парк переполнен туристами, которые мечтают сфотографироваться рядом с необычным одиноким гигантом.

По индийскому Национальному парку Корбетт, что в Уттаракханде, бродит слон. Его уши так красны, словно его кто-то где-то ругает! Об этом пишет Об этом пишет "Моя планета".

Фотограф Джагдеп Стрендж, «поймавший» красноухого слона, объяснил, что во всем виновата пигментация. Это естественное явление, и уши некоторых слонов действительно разукрашены в красный цвет , передает The Daily Mail.





Зато старейший Национальный парк Индии переполнен туристами, которые мечтают сфотографироваться рядом с необычным одиноким гигантом. Вид у него грустный, зато красный цвет ушей выгодно оттеняет белизну внушительных бивней.



