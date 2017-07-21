Очередное ДТП с "перевертышем" в Алматы: пострадали мужчина и ребенок

Ребенок и взрослый пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Алматы , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.





ДТП произошло на пересечении улицы Кулымбетова и Тлендиева.





Водитель Subaru Legacy, двигавшийся по Кулымбетова, которая является второстепенной, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выскочил на перекресток с улицей Тлендиева. По Тлендиева в этот момент ехал Subaru Forester, в который Legacy врезался на полном ходу. В результате столкновения Forester перевернулся на крышу.





В результате аварии пострадали 11-летняя девочка и водитель Subaru Forester. Их госпитализировала прибывшая на место бригада "скорой помощи".



