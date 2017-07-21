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Очередное ДТП с "перевертышем" в Алматы: пострадали мужчина и ребенок

21 июля 2017, 14:25

Водитель и пассажирка перевернутого автомобиля были госпитализированы.

Ребенок и взрослый пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло на пересечении улицы Кулымбетова и Тлендиева.

Водитель Subaru Legacy, двигавшийся по Кулымбетова, которая является второстепенной, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выскочил на перекресток с улицей Тлендиева. По Тлендиева в этот момент ехал Subaru Forester, в который Legacy врезался на полном ходу. В результате столкновения Forester перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадали 11-летняя девочка и водитель Subaru Forester. Их госпитализировала прибывшая на место бригада "скорой помощи".



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