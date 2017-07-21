Вышедшего на десять минут и пропавшего карагандинца ищет полиция
21 июля 2017, 14:31
Всех, что-либо знающих о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефону 8 (7212) 24-33-90, 40-79-19 или 102.
При странных обстоятельствах в домашней одежде пропал без вести 34-летний житель Караганды Ришат Мухамедьяров, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Кто-то позвонил Ришату шестого июля и он вышел из дома в микрорайоне Восток-1. Сказал, что ненадолго, на 10 минут. С тех пор пропал без вести", - говорит Гузаль Исхакова, родственница Ришата Мухамедьярова.
Родственница говорит, что следователь, который ведет данное розыскное дело, не считает нужным уведомлять беспокоящихся родственников о ходе поисковых работ.
"Регулярно звоним следователю, а он даже трубку не берет и не считает нужным перезванивать. На протяжении двух недель мы находимся в шоковом состоянии", - говорит она.
В полиции сообщили, что розыск Ришата Мухамедьярова ведется Ново-Майкудукским отделом полиции.
"Всех, что-либо знающих о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефону 8 (7212) 24-33-90, 40-79-19 или 102", - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Карагандинской области.
Приметы пропавшего: рост - 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в белую футболку, синие шорты и синие сланцы.
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