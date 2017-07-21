Представлен экстремальный универсал Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4²

Группа энтузиастов немецкой компании Mercedes-Benz построила поистине экстремальный универсал повышенной проходимости E-Class All Terrain 4x4². Подчас полёт мысли независимых дизайнеров и инженеров поистине восхищает. Например, накануне в сеть выложили фотографии экстремального универсала повышенной проходимости Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4². Причём, перед нами не виртуальный проект, а вполне реальная чудо-машина!









То, что вы видите на представленных фото, работа одного особенно амбициозного инженера компании. Автомобиль создан в единственном экземпляре Юргеном Эберле (Jurgen Eberle), на базе нового обычного Mercedes-Benz E-Class.









По задумке создателя, такой автомобиль является продолжением линейки абсурдных внедорожников немецкого бренда G63 6x6 и G500 4x4². Отмечается, что автомобиль создавался группой энтузиастов из 20 человек, исключительно по собственной инициативе.

Любопытен тот факт, что за основу экстремального универсала была взята ни модель Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, а обычный «сарай». Причина этого заключается в том, что инженер хотел использовать для машины исключительно бензиновый двигатель, а «проходимая» модель доступна только с дизельными моторами.





Как итог, в основу сумасшедшего универсала Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4², который способен справляться с «абсолютно любой местностью», легла модификация E 400. В моторном отсеке автомобиля расположен турбодвигатель 3.5 V6, мощностью 333 (328) сил и 480 Нм.

Особенностью представленного универсала Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4² является то, что он оснащён портальными мостами, благодаря которым можно максимально увеличить дорожный просвет. Причём, стандартные узлы от модели G500 4x4² оказались велики, поэтому они изготовлялись с нуля в течение нескольких месяцев.









В автомобиле изменилось многое. Например, была переделана ходовая часть, расширена колея, установлены более мощные подрамники, изменились настройки подвески. Высота дорожного просвета универсала Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4² — 420 миллиметров. Глубина брода, который способен штурмовать автомобиль, 500 миллиметров.









Также в оснащение машины входит набор 20-дюймовых «катков» со «злыми» шинами 285/50 R20. Эти колёса позаимствованы у Mercedes-Benz R-Class. Чтобы поместить их в колёсные арки, были специально разработаны расширители. При этом, как отмечается в пресс-релизе, универсал использует обычный полный привод с многодисковой муфтой с электронным управлением.









Повторимся, экстремальный универсал Mercedes-Benz E-Class All Terrain 4x4² — это исключительно штучный продукт, и ни о каком мелкосерийном производстве таких автомобилей речь не идёт.



