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Утонула или утопили? Пропавшую в ЗКО мать двоих детей нашли мертвой

21 июля 2017, 14:37

Проводится расследование.

В Уральске в нескольких сотнях метров от дома найдена мертвой пропавшая Карина Клеменко, передает портал "Мой город".

Как рассказала мама пропавшей женщины Ольга, о том, что дочь нашли мертвой, ей сообщили полицейские.

- Мне позвонили из полиции и сказали, что в затоне имени Чапаева найден труп женщины, который долгое время пролежал в воде. На опознании я пока не была, но узнала ее по одежде. Тело было обнаружено в нескольких сотнях метров от дома, где живут квартиранты. Туда дочь отправилась в день пропажи.

Для установления причин смерти назначены экспертизы. Проводится расследование.

Напомним, Карина Клеменко 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое детей 6-ти и 1,5 лет.

Фото: соцсети

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