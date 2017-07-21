Утонула или утопили? Пропавшую в ЗКО мать двоих детей нашли мертвой

В Уральске в нескольких сотнях метров от дома найдена мертвой пропавшая Карина Клеменко , передает , передает портал "Мой город"





Как рассказала мама пропавшей женщины Ольга, о том, что дочь нашли мертвой, ей сообщили полицейские.





- Мне позвонили из полиции и сказали, что в затоне имени Чапаева найден труп женщины, который долгое время пролежал в воде. На опознании я пока не была, но узнала ее по одежде. Тело было обнаружено в нескольких сотнях метров от дома, где живут квартиранты. Туда дочь отправилась в день пропажи.





Для установления причин смерти назначены экспертизы. Проводится расследование.





Напомним, Карина Клеменко 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое детей 6-ти и 1,5 лет.



