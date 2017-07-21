В американском Техасе непослушных учеников воспитывать будут палкой

За утверждение нового телесного наказания проголосовал образовательный совет независимого школьного округа Три Риверс

При этом родители, которые не хотят, чтобы их детей били плоской палкой, смогут подать соответствующее письменное заявление или сообщить о своем решении устно, передает Fox News.





Отметим, что Техас является одним из 15 штатов, где разрешены телесные наказания в школах. В 28 штатах такие наказания прямо запрещены.