Стало известно, сколько заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

Трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности.

Все три представителя Казахстана, бравших старт в квалификационном турнире Лиги Европы-2017/2018, как известно, завершили свои выступления , передает , передает Sports.kz





«Ордабасы» оступился в первом отборочном раунде соревнования, «Кайрат» и «Иртыш» — во втором.





Журналисты портала решили посчитать, сколько заработали наши футболисты, успевшие уже освободить второй по значимости еврокубковый турнир от своего в нем участия.





Согласно распределению доходов в Лиге Европы, трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности. Вылетевшие в квалификации соревнования клубы получат: за участие в первом отборочном раунде — 215 000 евро, за участие во втором отборочном раунде — 225 000 евро.





Таким образом, «Кайрат» и «Иртыш» наиграли в общей сложности на 440 тысяч евро каждый. «Ордабасы» опустошит казну УЕФА на 215 тысяч евро.



