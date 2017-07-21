Стало известно, сколько заработали казахстанские клубы в Лиге Европы

21 июля 2017, 14:47

Трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности.

Все три представителя Казахстана, бравших старт в квалификационном турнире Лиги Европы-2017/2018, как известно, завершили свои выступления, передает Sports.kz.

«Ордабасы» оступился в первом отборочном раунде соревнования, «Кайрат» и «Иртыш» — во втором.

Журналисты портала решили посчитать, сколько заработали наши футболисты, успевшие уже освободить второй по значимости еврокубковый турнир от своего в нем участия.

Согласно распределению доходов в Лиге Европы, трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности. Вылетевшие в квалификации соревнования клубы получат: за участие в первом отборочном раунде — 215 000 евро, за участие во втором отборочном раунде — 225 000 евро.

Таким образом, «Кайрат» и «Иртыш» наиграли в общей сложности на 440 тысяч евро каждый. «Ордабасы» опустошит казну УЕФА на 215 тысяч евро.

Фото: alsport.kz

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код