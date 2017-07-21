Стало известно, сколько заработали казахстанские клубы в Лиге Европы
21 июля 2017, 14:47
Трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности.
Все три представителя Казахстана, бравших старт в квалификационном турнире Лиги Европы-2017/2018, как известно, завершили свои выступления, передает Sports.kz.
«Ордабасы» оступился в первом отборочном раунде соревнования, «Кайрат» и «Иртыш» — во втором.
Журналисты портала решили посчитать, сколько заработали наши футболисты, успевшие уже освободить второй по значимости еврокубковый турнир от своего в нем участия.
Согласно распределению доходов в Лиге Европы, трио казахстанских клубов может рассчитывать на выплаты солидарности. Вылетевшие в квалификации соревнования клубы получат: за участие в первом отборочном раунде — 215 000 евро, за участие во втором отборочном раунде — 225 000 евро.
Таким образом, «Кайрат» и «Иртыш» наиграли в общей сложности на 440 тысяч евро каждый. «Ордабасы» опустошит казну УЕФА на 215 тысяч евро.
Фото: alsport.kz
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