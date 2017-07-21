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В Каире произошел мощный взрыв

21 июля 2017, 14:54

Причина случившегося устанавливается.

Мощный взрыв произошел в южной части столицы Египта. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Причина взрыва пока не установлена.

Информация о пострадавших не поступала.

Фото: hvylya.net


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