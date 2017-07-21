Суд отказал Матаеву в смягчении наказания

Напомним, судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.





Три месяца назад стало известно: в отношении бывшего главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева применена амнистия, объявленная в честь 25-летия Независимости Казахстана. Срок был сокращен на 2 года 8 месяцев. Асет Матаев под амнистию не попал.



