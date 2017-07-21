КАМАЗ запатентовал переднюю панель для праворульных грузовиков
21 июля 2017, 15:22
Российский автогигант КАМАЗ запатентовал переднюю салонную панель для грузового транспорта с правым расположением рулевого колеса.
Стоит напомнить, что с 2013 года в гамме отечественного автогиганта имеются модели с лицензионной кабиной Mercedes Axor, но такая техника реализуется исключительно на российском рынке.
Весной прошлого года российская компания официально объявила о готовности выпускать грузовую технику по заказу дистрибьюторов из тех стран, где присутствует левостороннее движение автотранспорта.
На тот момент сообщалось, что первая партия отечественных грузовиков КАМАЗ с правым рулем планируется экспортироваться на рынок Таиланда. Речь шла о самосвалах и автомобилях с полным приводом.
Как отмечают авторитетные отечественные СМИ, компания КАМАЗ имеет опыт производства автомобилей с правым рулём. В частности, ещё во времена СССР производитель выпускал такие машины, которые предназначались для стран Юго-Восточной Азии и Африки.
Помимо этого, совсем недавно (с 2010 по 2015 года) автомобили КАМАЗ с правым рулём производились в Индии, на мощностях предприятия Kamaz Vectra.
Via livecars
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