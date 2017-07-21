КАМАЗ запатентовал переднюю панель для праворульных грузовиков

Стоит напомнить, что с 2013 года в гамме отечественного автогиганта имеются модели с лицензионной кабиной Mercedes Axor, но такая техника реализуется исключительно на российском рынке.





Весной прошлого года российская компания официально объявила о готовности выпускать грузовую технику по заказу дистрибьюторов из тех стран, где присутствует левостороннее движение автотранспорта.









На тот момент сообщалось, что первая партия отечественных грузовиков КАМАЗ с правым рулем планируется экспортироваться на рынок Таиланда. Речь шла о самосвалах и автомобилях с полным приводом.

Как отмечают авторитетные отечественные СМИ, компания КАМАЗ имеет опыт производства автомобилей с правым рулём. В частности, ещё во времена СССР производитель выпускал такие машины, которые предназначались для стран Юго-Восточной Азии и Африки.









Помимо этого, совсем недавно (с 2010 по 2015 года) автомобили КАМАЗ с правым рулём производились в Индии, на мощностях предприятия Kamaz Vectra.



