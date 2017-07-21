Мами: Суды первой и второй инстанций некачественно исполняют поручения Верховного суда

Суды первой и второй инстанций некачественно исполняют протокольные и плановые поручения Верховного суда. Об этом сегодня на расширенном совещании судей по итогам первого полугодия 2017 года рассказал Кайрат Мами , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, в судах остается низким уровень исполнительской дисциплины. Помимо этого, большинство поступающей от председателей информации не имеет конкретики.





«Предложения выносятся без всяких обоснований и логических выводов, как сегодня пытался до нас донести (свои предложения – от авт.) Жансылык Рзабекович (председатель Мангыстауского областного суда – от авт.), что половина присутствующих не поняла, что он хочет от нас, - сказал председатель Верховного суда во время своей заключительной речи. - Такие же предложения к нам поступают и в письменном виде. Нередко подписываете и направляете одну и ту же информацию по несколько раз».





«Создается впечатление, что вы вообще не читаете, что вам приносят на подпись, либо вы делаете это умышлено, - продолжил он. - Необходимо повышать личную ответственность за содержание этой работы. Больше других таких замечаний имеется в отношении судов города Алматы, ЗКО и СКО».





Все новости по теме читайте здесь





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Судебный репортаж