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Мами: Суды первой и второй инстанций некачественно исполняют поручения Верховного суда

21 июля 2017, 15:28

По его словам, в судах остается низким уровень исполнительской дисциплины.

Суды первой и второй инстанций некачественно исполняют протокольные и плановые поручения Верховного суда. Об этом сегодня на расширенном совещании судей по итогам первого полугодия 2017 года рассказал Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в судах остается низким уровень исполнительской дисциплины. Помимо этого, большинство поступающей от председателей информации не имеет конкретики.

«Предложения выносятся без всяких обоснований и логических выводов, как сегодня пытался до нас донести (свои предложения – от авт.) Жансылык Рзабекович (председатель Мангыстауского областного суда – от авт.), что половина присутствующих не поняла, что он хочет от нас, - сказал председатель Верховного суда во время своей заключительной речи. - Такие же предложения к нам поступают и в письменном виде. Нередко подписываете и направляете одну и ту же информацию по несколько раз».

«Создается впечатление, что вы вообще не читаете, что вам приносят на подпись, либо вы делаете это умышлено, - продолжил он. - Необходимо повышать личную ответственность за содержание этой работы. Больше других таких замечаний имеется в отношении судов города Алматы, ЗКО и СКО».

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Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Судебный репортаж

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