Туристы из Ирана и Индии смогут три дня находиться в Казахстане без визы

Транзитные туристы Ирана и Индии смогут находиться в Казахстане без визы три дня, сообщил вице-министр культуры и спорта Аскар Баталов, сообщает Sputnik Казахстан.

«Потенциальными рынками для привлечения иностранных туристов в Казахстан станут Россия, Индия, Китай, Иран и страны развитого мира. В ближайшее время мы подготовили проект по запуску 72-часового безвизового транзита для граждан Ирана и Индии, следующих через Казахстан в третьи страны», — сказал вице-министр.

С 9 июня 2017 года был запущен пилотный проект 72-часового безвизового транзитного режима для граждан Китая, путешествующих в другие страны через Казахстан посредством аэропортов Астаны и Алматы. Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы пояснил, что в скором времени их перевозка будет осуществляться и через другие аэропорты страны.

«Вчера на заседании правительства нам дали разрешение на осуществление проекта по Ирану и Индии. Мы подготовили постановление, в течение двух недель проект запустим», — заключил Арыстанбек Мухамедиулы.