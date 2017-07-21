Синоптики: в выходные дни южан ожидает жара, на севере - дожди с грозами

Синоптики предоставили прогноз погоды на выходные дни 22-24 июля , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





С циклоном, перемещающимся через Урал на Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут оказывать влияние на погоду в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град.





А южная половина Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления и жара здесь не только сохранится, но и усилится. Максимальная температура на юге и юго-западе ожидается 33-38ºС, местами 42ºС, на юго-востоке и местами в центре пока плюс 30…38ºС.





Консультативный прогноз погоды по городу Астана:





на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +28+30°С.





на 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.





на 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.





Консультативный прогноз погоды по городу Алматы:





на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.





на 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.





на 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +33+35°С.



