Синоптики: в выходные дни южан ожидает жара, на севере - дожди с грозами
21 июля 2017, 15:36
Максимальная температура на юге и юго-западе страны ожидается до 38 градусов, местами 42 градуса.
Синоптики предоставили прогноз погоды на выходные дни 22-24 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
С циклоном, перемещающимся через Урал на Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут оказывать влияние на погоду в северной половине республики. По мере продвижения фронтов на восток они будут вызывать местами кратковременные дожди, грозы, при грозе шквалистый ветер, также возможен град.
А южная половина Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления и жара здесь не только сохранится, но и усилится. Максимальная температура на юге и юго-западе ожидается 33-38ºС, местами 42ºС, на юго-востоке и местами в центре пока плюс 30…38ºС.
Консультативный прогноз погоды по городу Астана:
на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
на 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
на 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
Консультативный прогноз погоды по городу Алматы:
на 22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
на 23 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
на 24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
Фото: 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869681-4ef0677f6eed50f8d89e342f2323af43
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...