Кайрат Мами раскритиковал работу судов апелляционной инстанции

Кайрат Мами раскритиковал работу судов апелляционной инстанции сегодня в ходе расширенного совещания судей Верховного Суда в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По приведенным им данным, за первое полугодие 2017 года Верховным судом по гражданским делам было отменено и изменено 311 апелляционных постановлений и решений. Из них с восстановлением решений суда первой инстанций почти каждое пятое, то есть 58 решений. По уголовным делам отменено или изменено 142 апелляционных постановлений, а по административным делам - 18.

«Нередко причинами отмен становятся не сложности самого спора, а элементарные процессуальные недоработки, - прокомментировал председатель Верховного суда. - Так, в судебные акты по уголовному делу в отношении Ибадулаева и других в ЮКО, по гражданским делам по иску Бакирова к управлению государственных доходов Астане, по иску Мезиной к республиканской ветеринарной лаборатории в ЗКО отменены из-за неподписания апелляционного постановления. По уголовному делу Чистякова, подлинник и копия приговора Зыряновского райсуда имеют разный текст, однако апелляционная коллегия областного суда этот факт оставила без внимания. Такие нарушения при надлежащем контроле со стороны председателя судов, коллеги могли бы быть устранены на местах без вмешательства кассационной инстанции Верховного суда».

Он отметил, что качество работы апелляционной инстанции не отвечает ожиданиям Верховного суда и проведенной модернизации. А потому поручил председателям областных судов проанализировать причины недостатков работы апелляционной коллегии по итогам года и сообщить о принятых мерах.

Помимо этого, он обратил внимание судей, что по отдельным категориям дел на местах пока не сложилась единая судебная практика. Председателям коллегий Верховного суда в связи с этим дано поручение - изучить эту проблему и выработать меры по ее решению.

«В настоящее время инициирован проект «Суд будущего», синхронно решающего для ключевых проблем не только судов, но и других государственных органов. В начале текущего года я давал поручение председателям коллегии ВС о внесении предложений по этому проекту. Оно до сегодняшнего времени не исполнено. Поручаю до конца августа определиться с позицией и доложить» - сказал председатель Верховного суда.

Татьяна Ковалева