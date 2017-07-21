Айнур Арапова

Судья

СМЭС Карагандинской области

Корпоративные споры

В последнее время вопросы, связанные с корпоративным правом, корпоративным управлением и корпоративным законодательством, вызывают большой интерес в обществе, о чем свидетельствуют и увеличение, рассматриваемых судами, гражданских дел по спорам указанной категории.

Права и законные интересы участников корпоративного спора, которые они стремятся защитить посредством обращения в суд, не существуют сами по себе, а входят в содержание определенных материальных правоотношений, именуемых корпоративными правоотношениями.

Понятие «Корпоративный спор» закреплено в статье 27 ГПК РК.

Рассмотрение таких споров относится исключительно к подсудности специализированных межрайонных экономических судовпо месту нахождения соответствующего юридического лица.

Что же представляют собой корпоративные споры? К ним относятся споры, стороной которых являются коммерческая организация, ассоциация (союз) коммерческих организаций, ассоциация (союз) коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческая организация, имеющая статус саморегулируемой организации в соответствии с законами Республики Казахстан, и (или) ее акционеры (участники, члены), в том числе бывшие, связанные с:

1) созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;

2) принадлежностью акций акционерных обществ, долей участия в уставном капитале хозяйственных товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в том числе признания сделок с ними недействительными, за исключением споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции акционерного общества, доли участия в уставном капитале хозяйственных товариществ, паи членов кооперативов;

3) требованиями о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу действиями (бездействием) должностных лиц, учредителей, акционеров, участников (далее - участники юридического лица) и иных лиц;

4) признанием недействительными сделок и (или) применением последствий недействительности таких сделок;

5) назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений между такими лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением их полномочий;

6) эмиссией ценных бумаг;

7) ведением системы реестров держателей ценных бумаг, с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, а также споры, связанные с размещением и (или) обращением ценных бумаг;

8) признанием недействительной государственной регистрации эмиссии акций;

9) созывом и проведением общего собрания участников юридического лица и принятыми на нем решениями;

10) оспариванием решений, действий (бездействия) органов управления юридического лица.

При рассмотрении дел данной категории применяются общие правила искового производства. В рамках требований, заявляемых по корпоративным спорам, также могут разрешаться вопросы, связанные с оценкой законности создания юридического лица, правомерности государственной регистрации изменений в его учредительные документы, внесения в государственный реестр сведений об участниках и органах юридического лица, его уставном капитале, его распределении между участниками и так далее.

Гражданское процессуальное законодательство не ограничивает право разрешения корпоративных споров судом путем урегулирование в порядке медиации, утверждения мирового соглашения, либо в порядке партисипативной процедуры.

В рамках рассмотрения корпоративного спора судом могут быть приняты и обеспечительные меры, предусмотренные ст. 156 ГПК РК, такие как наложение ареста на акции, доли в уставном капитале; запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении акций, долей в уставном капитале; запрещение органам юридического лица принимать решения, либо совершать иные действия по вопросам, относящимся к предмету спора или непосредственно с ним связанным; запрещение регистрирующему органу регистрацию, либо перерегистрацию юридического лица, участвующего в споре и т.д.

Анализ рассмотренных CМЭС Карагандинской области корпоративных споров выявил, что для нашего региона в настоящее время актуальны лишь несколько видов корпоративных споров:оспаривание участником законности решений общих собраний участников; оспаривание участником действительности сделок, заключенных товариществом; оспаривание долей участников товарищества и их раздел.