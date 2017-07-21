Следующий суперкар Bugatti будет гибридным

Следующий суперкар Bugatti, который компания выпустит после завершения производства модели Chiron, получит гибридную силовую установку. Как заявил глава бренда Вольфганг Дюрхаймер изданию Autocar, электрификация – это единственный способ превзойти рекордные динамические характеристики «Широна».





В действительности и сам Chiron, пришедший на смену модели Veyron, задумывался как гибрид, но в итоге машину оснастили модернизированной версией 8,0-литрового W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1500 л.с. и 1600 Нм и позволяет развить 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.





Производство 500 экземпляров Chiron займет около восьми лет – в 2017 году компания собирается построить только 70 машин, хотя более половины запланированного тиража уже распродали. В этом смысле Chiron оказался гораздо популярнее Veyron, на реализацию 450 единиц которого ушло 10 лет. Как бы то ни было, преемник Chiron появится еще не скоро – его разработка, по словам господина Дюрхаймера, очень далека от завершения.





К электрификации автомобилей Bugatti подталкивают, с одной стороны, успешное развитие электромоторов и батарей, а с другой – постепенно ужесточающиеся экологические требования. При этом Вольфганг Дюрхаймер считает, что полностью переводить машины бренда на электротягу еще рано. Однако здесь присутствует фактор неопределенности. Дело в том, что Bugatti хочет поменять свою стратегию, добавив в товарную линейку вторую модель и чередуя их выпуски. Соответственно, в районе 2024 года компания представит некий иной автомобиль – например, долгожданный суперседан Galibier, а преемник Chiron появится к 2032 году. Вполне вероятно, что к этому времени технологии уйдут далеко вперед и Bugatti решится-таки на производство полностью электрического суперкара.



