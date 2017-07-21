Следующий суперкар Bugatti будет гибридным
21 июля 2017, 15:59
Производство 500 экземпляров Chiron займет около восьми лет – в 2017 году компания собирается построить только 70 машин.
Следующий суперкар Bugatti, который компания выпустит после завершения производства модели Chiron, получит гибридную силовую установку. Как заявил глава бренда Вольфганг Дюрхаймер изданию Autocar, электрификация – это единственный способ превзойти рекордные динамические характеристики «Широна».
В действительности и сам Chiron, пришедший на смену модели Veyron, задумывался как гибрид, но в итоге машину оснастили модернизированной версией 8,0-литрового W16 с четырьмя турбонагнетателями. Агрегат выдает 1500 л.с. и 1600 Нм и позволяет развить 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.
Производство 500 экземпляров Chiron займет около восьми лет – в 2017 году компания собирается построить только 70 машин, хотя более половины запланированного тиража уже распродали. В этом смысле Chiron оказался гораздо популярнее Veyron, на реализацию 450 единиц которого ушло 10 лет. Как бы то ни было, преемник Chiron появится еще не скоро – его разработка, по словам господина Дюрхаймера, очень далека от завершения.
К электрификации автомобилей Bugatti подталкивают, с одной стороны, успешное развитие электромоторов и батарей, а с другой – постепенно ужесточающиеся экологические требования. При этом Вольфганг Дюрхаймер считает, что полностью переводить машины бренда на электротягу еще рано. Однако здесь присутствует фактор неопределенности. Дело в том, что Bugatti хочет поменять свою стратегию, добавив в товарную линейку вторую модель и чередуя их выпуски. Соответственно, в районе 2024 года компания представит некий иной автомобиль – например, долгожданный суперседан Galibier, а преемник Chiron появится к 2032 году. Вполне вероятно, что к этому времени технологии уйдут далеко вперед и Bugatti решится-таки на производство полностью электрического суперкара.
Текст: Александр Орехов
Фото: Bugatti
Via cartimes
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