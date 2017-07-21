О способах и мерах принудительного взимания налоговой задолженности

Уплата установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет является конституционным долгом и обязанностью каждого гражданина Республики Казахстан, напоминает Департамент государственных доходов по Павлодарской области.

Одним из направлений деятельности органов государственных доходов области является обеспечение полноты и своевременности поступления налогов, других обязательных платежей в бюджет, таможенных плат и пошлин, в том числе осуществление работы по принудительному взысканию налоговой задолженности, задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

В целях снижения налоговой задолженности органами государственных доходов Павлодарской области проводится работа по принятию в отношении налогоплательщиков способов и мер принудительного взыскания, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Так, за первый квартал 2017 года были приостановлены расходные операции по банковским счетам 468 налогоплательщиков на сумму 2 751, 5 млн тенге, а так же приостановлены расходные операции по кассе в отношении 355 налогоплательщиков на сумму 1 116, 5 млн тенге.

Кроме того, проводилась работа по вынесению решений об ограничении в распоряжении имуществом налогоплательщиков имеющих налоговую задолженность, всего ограничено имущество 412 налогоплательщиков. В отношении ограниченного в распоряжении имущества произведена опись у 60 налогоплательщиков на сумму 260, 8 млн тенге. Было реализовано имущество 6 налогоплательщиков, в результате чего поступило в бюджет 132,2 млн. тенге.

В течении квартала органами государственных доходов области на банковские счета 516 налогоплательщиков выставлены инкассовые распоряжения на сумму 1 511, 1 млн тенге, из них поступило в бюджет 314, 7 млн тенге.

Также, выставлены инкассовые распоряжения на банковские счета 17 дебиторов на сумму 78, 5 млн тенге, из них поступило в бюджет 4, 9 млн тенге.

В целом по результатам проведенной работы налоговая задолженность по итогам 1 квартала 2017 года снижена на 2 031, 2 млн тенге.

Следует отметить, что невыполнение законных требований органов государственных доходов предусматривает административную ответственность.

За невыполнение в установленные законодательством сроки налоговых обязательств в части погашения налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям к административной ответственности за прошедших 3 месяца текущего года привлечены 895 налогоплательщиков.

Департамент государственных доходов по Павлодарской области напоминает о необходимости своевременного и полного исполнения обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, установленных законодательством Республики Казахстан. Так как их неисполнение влечет к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности. Не допускайте случаев применения органами госдоходов способов и мер принудительного взыскания.

В случае возникновения вопросов Вы вправе обратиться в органы государственных доходов по месту регистрационного учета или в Департамент государственных доходов по Павлодарской области, по адресу: г. Павлодар, ул. Ленина, 59, телефон -8 (7182) 53-54-08.