Звезды мирового футбола поборются за Кубок ЭКСПО в Астане

В турнире «EXPO CUP» сыграют гранды европейского футбола, гремевшие на футбольных полях чемпионатов Европы и мира.

5-6 августа на столичном стадионе «Астана Арена», в рамках проведения международной выставки «Астана ЭКСПО - 2017», пройдет футбольный турнир «EXPO CUP» с участием звезд мирового футбола.





«EXPO CUP» по формату аналогичен международному турниру «Кубок Легенд», в формате 6х6 (5 полевых игроков, 1 вратарь). По регламенту, в турнире могут принять участие футболисты старше 35 лет, обязательно имеющие в своём активе матчи за сборную своей страны.





В турнире «EXPO CUP» сыграют гранды европейского футбола, гремевшие на футбольных полях чемпионатов Европы и мира, в составах национальных сборных Германии, Италии, Португалии, России, Франции и других стран.





На площадке, адаптированной к мини-футбольному стандарту, на поле «Астана Арены», сойдутся команды легенд из Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии, а также сборная мира. Среди участников турнира такие известные фамилии как Креспо, Манише, Баджо, Пануччи, Папен, Литманен, Мендьета, Широков, Карпин и другие футбольные звезды прошлых лет.





Команду «EXPO Team» представят легенды отечественного футбола Воскобойников, Карпович, Авдеев, Аубакиров, Богомолов, Клишин, Кадыркулов, Уразбахтин, Тлешев и другие известные футболисты, хорошо знакомые отечественному болельщику.





Также, в рамках турнира будет организован мастер-класс для воспитанников детско-юношеских споривных школ, с участием звезд футбола, а также, фото и автограф-сессии для всех казахстанских любителей футбола. Расписание турнира и медиа-план предматчевых мероприятий пресс-конференций будут объявлены дополнительно.