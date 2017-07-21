Мами: Количество гражданских дел с участием прокуроров увеличилось почти на 5%

Есть регионы, где доля участия прокурора остается более значительной. Это Акмолинская область – 13%, Атырауская - почти 11%, Павлодарская – 9%.

Количество гражданских дел с участием прокуроров увеличилось почти на 5%, несмотря на принятые Верховным судом меры по их снижению. Об этом сегодня во время расширенного совещания судей Верховного суда по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2017 года сообщил Кайрат Мами, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, несмотря на принятые судами Казахстана меры, в рамках реализации плана Нации и решения 7-го съезда судей приняты меры по дальнейшему сокращению участия прокурора при рассмотрении гражданских дел. За отчетный период количество дел с участием прокурора увеличилось почти на 5%.





«Есть регионы, где доля участия прокурора остается более значительной. Это Акмолинская область – 13%, Атырауская - почти 11%, Павлодарская – 9%. Позиция Верховного суда по данному вопросу однозначная и вам известна – прокурор должен участвовать в гражданском процессе лишь когда требуется защита граждан, не способных защитить свои права, или когда спор напрямую затрагивает интересы государства. В остальных случаях должен быть обеспечен принцип равноправия сторон», - сказал Мами.





«Каждая сторона должна самостоятельно отстаивать свои права и интересы, используя для этого все процессуальные возможности. Местные суды должны придерживаться этой позиции» - заключил он.





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Татьяна Ковалева, Астана