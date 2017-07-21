Недалеко от Шу полиция задержала вооруженного обрезом наркокурьера со 138 кг марихуаны

Этим же днем сотрудниками УБН ДВД совместно с сотрудниками УБОП и МПС в урочище «Саргау» Шуского района, расположенного в 5-6 км.от города Шу, задержан 24-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято десять полипропиленовых мешков с высушенной марихуаной, общим весом 138 кг. 260 гр., а так же изъят самодельный обрез из гладкоствольного оружия 32 калибра. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Шуского РОВД.