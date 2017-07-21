Недалеко от Шу полиция задержала вооруженного обрезом наркокурьера со 138 кг марихуаны
21 июля 2017, 16:30
Назначена экспертиза на изъятый самодельный обрез из гладкоствольного оружия 32 калибра.
Более 2 кг героина и 138 кг марихуаны изъято жамбылскими полицейскими в ходе ОПМ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
9 июля при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Көкнәр-2017» сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Жамбылской области был задержан 36-летний житель с.Жана-жол Шуского района. При проведении санкционированного обыска его дома, внутри бани был обнаружен и изъят пакет коричневого цвета с героином, общим весом 2 кг. 85 гр. и наркотическим средством «смола каннабиса» общим весом 190 гр. Данное преступление раскрыто путем произведения оперативного закупа.
По данному факту дело было зарегистрировано в ЕРДР по ст.297 ч.1 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Этим же днем сотрудниками УБН ДВД совместно с сотрудниками УБОП и МПС в урочище «Саргау» Шуского района, расположенного в 5-6 км.от города Шу, задержан 24-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято десять полипропиленовых мешков с высушенной марихуаной, общим весом 138 кг. 260 гр., а так же изъят самодельный обрез из гладкоствольного оружия 32 калибра. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Шуского РОВД.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.296 ч.4 УК РК.
Назначена экспертиза на изъятый самодельный обрез из гладкоствольного оружия 32 калибра.
Проводится досудебное расследование.
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