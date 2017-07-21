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После смерти американского студента власти США введут запрет на посещение Северной Кореи

21 июля 2017, 16:31

Это еще не окончательное решение, но запрет может вступить в силу после 27 июля.

Американцам запретят посещать Северную Корею. Власти США могут ввести соответствующий запрет для своих граждан после инцидента с американским студентом Отто Вармбиером, сообщает Росбалт со ссылкой на BBC.

«Ожидается, что запрет вступит в силу в течение 30 дней после 27 июля. Через 30 дней паспорт любого гражданина США, который посетит КНДР, будет признан недействительным американскими властями», — говорится в сообщении.

Студент Отто Вармбиер посещал с туристическим визитом Пхеньян. Впоследствии он был осужден на 15 лет властями КНДР за сорванный в гостинице плакат. Студент провел в заключении 17 месяцев и был возвращен в США в состоянии комы. Спустя несколько дней он скончался.

Фото: ИА Regnum



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