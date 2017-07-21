После смерти американского студента власти США введут запрет на посещение Северной Кореи

Это еще не окончательное решение, но запрет может вступить в силу после 27 июля.

Американцам запретят посещать Северную Корею. Власти США могут ввести соответствующий запрет для своих граждан после инцидента с американским студентом Отто Вармбиером, сообщает сообщает Росбалт со ссылкой на BBC.





«Ожидается, что запрет вступит в силу в течение 30 дней после 27 июля. Через 30 дней паспорт любого гражданина США, который посетит КНДР, будет признан недействительным американскими властями», — говорится в сообщении.





Студент Отто Вармбиер посещал с туристическим визитом Пхеньян. Впоследствии он был осужден на 15 лет властями КНДР за сорванный в гостинице плакат. Студент провел в заключении 17 месяцев и был возвращен в США в состоянии комы. Спустя несколько дней он скончался.





Фото: ИА Regnum







