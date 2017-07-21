Мами: Невольно возникают вопросы о заинтересованности затащить отдельных судей в резерв

Анализ работы лиц, состоящих в кадровом резерве, в областных судах не ведется, а вопросы к безупречности репутации не проверяются.

Кайрат Мами раскритиковал работу председателя Алматинского областного суда за зачисление судей, имеющих замечания, в кадровый резерв во время расширенного совещания судей Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.





«На сегодняшний день урегулированы все процедуры зачисления в кадровый резерв, но проблема замещения достойными кадрами должностей председателей районных судов остается. Я об этом говорил на совещании по итогам 2016 года, должных выводов не сделано. Об этом только что говорил и председатель Высшего судебного совета. Почему председатели областных судов не контролируют эту работу?» - задал вопрос председатель Верховного суда.





По его словам, анализ работы лиц, состоящих в кадровом резерве, в областных судах не ведется, а вопросы к безупречности репутации не проверяются.





«Только по инициативе республиканской комиссии по отрицательным основаниям из кадрового резерва исключено 10 судей. Имеют место факты, когда в кадровый резерв зачисляются лица, прошедшие оценку профессиональной деятельности с замечанием. Например, судьи Каратауского районного суда Жексембинова и СМУС Алматинской области Алдабергенов, состоящие в кадровом резерве на должность председателя районного суда, были исключены из резерва именно по указанным причинам. Несмотря на это, комиссия Алматинского областного суда указанных судей, вновь зачислила в кадровый резерв», - привел конкретные примеры Мами





«Мейрамбек Таймерденович, как понимать вашу такую позицию? – обратился председатель Верховного суда к председателю Алматинского областного суда. - Невольно возникают вопросы о заинтересованности затащить отдельных судей в резерв. Еще раз предупреждаю председателей областных судов о личной ответственности за этот участок работы».





Татьяна Ковалева, Астана



