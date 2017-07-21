В Астане в рамках дней культуры Атырауской области прошли соревнования по байге

В Астане завершились Дни культуры Атырауской области, которые проходили в рамках международной выставки «ЭКСПО-2017». В заключительный день, 20 июля, на столичном ипподроме "Қазанат" прошли соревнованиями по конным скачкам байге , передает пресс-служба акима региона.





Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, аким Астаны Асет Исекешев и аким Атырауской области Нурлан Ногаев вручили победителям медали, дипломы и денежные призы.

Участники соревновались в трех дисциплинах - Жорга жарыс на 5 километров, Кунан байга на 7 километров и Аламан байга на 21 километр. От каждой области Казахстана и городов Астана и Алматы участвовало по три скакуна на каждой дисциплине. Атырауская область на правах хозяев турнира в общем выставила 9 скакунов.

Перед состязанием на торжественном шествии прошли руководители Атырауской делегации, члены национальной сборной по конным видам спорта, беркутчи с ловчими птицами, охотники с собаками тазы и тобет, спортсмены сборных команд по казакша курес, тогыз кумалак и игре в асыки.

По словам акима области Нурлана Ногаева, во время проведения программы дней культуры с 16 по 20 июля, Атырауская область сумела показать достояние края, его прошлое и настоящее, которыми жители Прикаспия могут гордиться.





- Проведение международной выставки ЭКСПО в столице Казахстана - одно из самых больших достижений нашей страны и это огромная заслуга главы нашего государства. Я уверен, что для растущего поколения важно знать свои национальные игры. Именно поэтому мы решили, что завершать дни культуры Атырауской области в Астане будут соревнования по байге, - рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев.





В скачках на дистанции Аламан байге на 21 км участвовали 62 скакуна и первым к финишу пришел скакун из Алматы Дияс Жумаш. Его лошадь по кличке «Тоскын» участвует в соревнованиях с 2014 года, в этом году они заняли 6 призовых мест. По словам отца мальчика, сын почти всегда приходил первым. Нурлан Ногаев вручил победителю сертификат на 13 миллионов тенге. Второе место досталось Эрболу Замудину из Астаны – 7 миллионов тенге, третье место занял Ибрагим Бобекбай из Павлодара – 5 миллионов тенге. Скакунам, занявшим 4-ые и 5-ые места вручили по 2 миллиона тенге.





Стоит отметить что призовой фонд был собран за счет спонсорских средств.





В дистанции на 5 км Жорга байга победил Айхан Толегенов, в Куна байге на 7 км – Жолаушы Дилмухамет.





Украшением вечера стало театрализованное представление "Номад", на котором выступили каскадеры, а также показали казахские национальные состязания на скакунах, в том числе кыз куу, садак ату.







