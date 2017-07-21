Праздник тенниса для детей

Тренеры Национального теннисного центра Астаны рассказали детям о правилах игры, показали, как правильно держать ракетку и делать удары.

В Национальном теннисном центре города Астаны прошел большой праздник тенниса - лучшие спортсмены Казахстана провели мастер-класс для детей в рамках международного турнира «Кубок Президента 2017».





Мастер-класс с участием членов Национальной сборной Казахстана: Михаила Кукушкина, Андрея Голубева, Галины Воскобоевой, Гозаль Айнтидиновой и Дениса Евсеева собрал более 100 детей.





Первыми на корт вышли дети дворового клуба «Замандас» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust».





Прежде чем начать игру, тренеры Национального теннисного центра Астаны рассказали детям о правилах игры, показали, как правильно держать ракетку и делать удары. После небольшой разминки, дети смогли скрестить ракетки с именитыми спортсменами Казахстана. В свою очередь, теннисисты уделяли внимание каждому ребенку, показывая основы данного вида спорта. Дети слушали внимательно и старались безошибочно повторять каждую подачу, радуясь хорошим результатам игры.





Вторая часть праздника прошла с участием юных теннисистов разных возрастных категорий. Дети с нетерпением ждали своей очереди, чтобы перенять опыт у своих кумиров. К празднику присоединились и другие казахстанские теннисисты – Султан Нарбеков, Роман Хасанов, Дастанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин.





По программе мероприятия тренеры разделили детей на группы из 10 человек. Теннисисты смогли отдельно поработать с каждым ребенком – делились навыками игры в теннис и демонстрировали различные упражнения.





Роман Хасанов и Андрей Голубев провели мастер-класс в необычном формате. Каждый из них подготовил свою группу юных теннисистов, и затем капитаны провели полноценные розыгрыши между своими командами. По результатам игры, лучшей стала команда Андрея Голубева, после дети обменялись дружественными рукопожатиями.





В завершении мастер-класса дети получили в подарок детское меню с соком Piko mini от спонсора Burger King Kazakhstan.