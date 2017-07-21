О судебном кабинете

10.02.2017 г. в газете «Казахстанская правда» было опубликовано интервью Председателя Верховного Суда Мами К.А. - «Судебная система - важное звено успешной реализации Послания», где он подчеркнул, что «В контексте прозрачности судебной системы хочу особо отметить интенсивное развитие электронного правосудия. Это способствовало тому, что свыше 80% исков поступают сегодня в электронном виде.

Мы избавились от очередей в канцеляриях судов! Еще два года назад это было настоящей проблемой. Сейчас, чтобы обратиться в суд, человеку даже нет необходимости выходить из дома, чтобы подать заявление или жалобу, получить копию судебного акта или ознакомиться с протоколом судебного заседания. Для этого ему достаточно авторизоваться в «Судебном кабинете» интернет-ресурса Верховного Суда».

Впервые электронный сервис «Судебный кабинет» заработал в 2014 году. С тех пор число поклонников этого сервиса становиться больше с каждым днем. И это неудивительно. Начиная с 2014 года функционал сервиса постоянно пополняется. На сегодня посредством сервиса можно подать электронные заявления, жалобы, различные ходатайства в судебные органы по гражданским и уголовным делам. Это подача заявления искового, особого искового, особого производства, апелляционной (частной) жалобы, ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке, заявление об отмене заочного решения, заявление об отмене судебного приказа и другие.

В Судебном кабинете также реализованы следующие функционалы.

Раздел «Отправка писем», который предназначен для отправки писем в судебные органы, не относящиеся к судопроизводству и обращениям граждан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». При этом Вам предоставляется гарантия доставки письма и получения ответа в указанные законодательством сроки.

Раздел «Подача обращений», определен для подачи обращения, порядок рассмотрения которого установлен Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» пользователь осуществляет выбор раздела «Подача обращений» и заполняет форму электронного обращения

Раздел «Апостилирование документов» предназначен для получения копии судебных актов для проставления апостиля. Апостилированный документ выдается в Центрах обслуживания населения.

Раздел «Поиск судебных дел» выделен для поиска судебный дел, где необходимо указать область, судебный орган, учетный год, ИИН/БИН участника процесса и номер дела и система отобразит результаты поиска.

Раздел «Форум «Талдау» создан для обеспечения мониторинга качества судебных актов, анализа результатов текущей деятельности судов, информационного обеспечения участников судебных разбирательств, практикующих юристов, использования в научной и исследовательской деятельности.

Однако, чтобы полноценно пользоваться всеми сервисами Судебного кабинета, необходимо во-первых, получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП), которую бесплатно оформляют в любом филиале ЦОН. Во-вторых, пройти процедуру регистрации в судебном кабинете. Она осуществляется на сайте office.sud.kz. Когда пользователь зарегистрирован в сервисе, вход производится двумя способами: через ЭЦП или путем ввода ИИН для физических лиц и БИН — для юридических.

Помимо указанных услуг, так же можно не выходя из дома оплатить государственную пошлину, ознакомиться со списком слушания дел, а также получить иную информацию, в онлайн-режиме можно ознакомиться с документами по делу и при необходимости вывести их на печать.

Пользование электронным сервисом «Судебный кабинет» значительно экономит временные и финансовые затраты граждан, позволяет в любое удобное время просмотреть статус заявления и отследить ход рассмотрения дела.

Таким образом, внедрение инновационных технологий в судебной системе позволяет обеспечить объективное судебное разбирательство, максимально прозрачного для участников судопроизводства и общественности.

Заведующая канцелярии Катон-Карагайского районного суда ВКО Э.К.Жансултанова.