Сагинтаев обсудил в Павлодаре актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество региона

Принимаемые меры государственной поддержки финансового и законодательного характера и вопросы дальнейшего улучшения бизнес-среды стали основными темами встречи. Речь шла о сокращении количества проверок и требований и оптимизации процессов выдачи разрешений и справок.





Для промышленного региона одним из актуальных вопросов является технологическая модернизация предприятий. Цифровизация и автоматизация процессов производства в рамках Модернизации 3.0 приведет к перетоку трудовых ресурсов из промышленного сектора.





В этой связи, в рамках реализации программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства бизнес-сообществу и местным исполнительным органам необходимо принять меры по созданию новых рабочих мест, переобучению и переподготовке высвобождаемых кадров. Об этой работе доложил аким Павлодарской области Б. Бакауов.





Предприниматели региона подняли темы доступности налоговых преференций СЭЗ «Павлодар» для начинающих проектов, доступности финансовых средств по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020», формирования единого реестра производителей.





Кроме того, актуальными для павлодарских бизнесменов вопросами являются защита отечественных производителей от недобросовестных предпринимателей, определение критериев отнесения субъектов бизнеса к категории крупного или малого. Члены регионального совета НПП «Атамекен» также интересовались процедурами лицензирования учебных учреждений и процессами выписки электронных счетов-фактур.





Предложения и вопросы предпринимателей области прокомментировали министр национальной экономики РК Т. Сулейменов, министр по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбек, министр энергетики РК К. Бозумбаев, вице-министр образования и науки РК Б. Асылова.





На встрече выступили заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Н. Альтаев, члены регионального совета НПП: директор ТОО «БОНА» Н. Ережепов, вице-президент по финансам и развитию Павлодарского инновационного университета Л. Фрезоргер, директор ТОО «Победа» А. Поляков, директор ТОО «ТПБ Агромир» Н. Поплавец, генеральный директор АО «Казэнергокабель» О. Крук, глава КХ «Талапкер» А. Бейсембинов, директор ТОО «СОМ-ПВ» А. Дяк, директор ТОО «Галицкое» А. Касицын.