Толстушка из Америки на пути к похудению сломала три беговые дорожки
21 июля 2017, 16:53
Но она добилась своего и постройнела на 66 кг.
Тара Кавано, жительница американского города Рапид-сити, так испугалась смерти скончавшегося от ожирения своего знакомого, что решила срочно худеть. Из квартиры 135-килограммовая толстушка не выходила, поэтому первый тренажер она заказала с доставкой на дом, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Mirror.
Чтобы заставить себя бегать, девушка дала зарок: смотреть телевизор и фильмы на DVD только тогда, когда она занимается на тренажерах. Данное себе обещание сработало. За день Тара проводила на беговой дорожке по четыре часа кряду. Первый и второй тренажеры попросту сломались: сгорели двигатели. Вскоре сгорел и третий.
"Как только я научилась водить машину, я всегда выбирала рестораны быстрого питания и отправлялась поесть с друзьями по вечерам", – говорит Тара. В результате девушка настолько располнела, что перестала покидать дом.
"Мне потребовалось полтора года, чтобы потерять 145 фунтов (66 килограммов), и я сделала все это в своей гостиной, на моей беговой дорожке, просматривая DVD. Теперь я могу совершить некоторые удивительные вещи, которые я бы никогда не смогла, когда была толстой. Например, прыгать с парашютом, купаться в океане, путешествовать, заниматься йогой и многое другое", – говорит Тара Кавано
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