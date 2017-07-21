Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Толстушка из Америки на пути к похудению сломала три беговые дорожки

21 июля 2017, 16:53

Но она добилась своего и постройнела на 66 кг.

Тара Кавано, жительница американского города Рапид-сити, так испугалась смерти скончавшегося от ожирения своего знакомого, что решила срочно худеть. Из квартиры 135-килограммовая толстушка не выходила, поэтому первый тренажер она заказала с доставкой на дом, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Mirror.

Чтобы заставить себя бегать, девушка дала зарок: смотреть телевизор и фильмы на DVD только тогда, когда она занимается на тренажерах. Данное себе обещание сработало. За день Тара проводила на беговой дорожке по четыре часа кряду. Первый и второй тренажеры попросту сломались: сгорели двигатели. Вскоре сгорел и третий.

"Как только я научилась водить машину, я всегда выбирала рестораны быстрого питания и отправлялась поесть с друзьями по вечерам", – говорит Тара. В результате девушка настолько располнела, что перестала покидать дом.




"Мне потребовалось полтора года, чтобы потерять 145 фунтов (66 килограммов), и я сделала все это в своей гостиной, на моей беговой дорожке, просматривая DVD. Теперь я могу совершить некоторые удивительные вещи, которые я бы никогда не смогла, когда была толстой. Например, прыгать с парашютом, купаться в океане, путешествовать, заниматься йогой и многое другое", – говорит Тара Кавано





Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...