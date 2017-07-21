Толстушка из Америки на пути к похудению сломала три беговые дорожки

Тара Кавано, жительница американского города Рапид-сити, так испугалась смерти скончавшегося от ожирения своего знакомого, что решила срочно худеть. Из квартиры 135-килограммовая толстушка не выходила, поэтому первый тренажер она заказала с доставкой на дом,

Чтобы заставить себя бегать, девушка дала зарок: смотреть телевизор и фильмы на DVD только тогда, когда она занимается на тренажерах. Данное себе обещание сработало. За день Тара проводила на беговой дорожке по четыре часа кряду. Первый и второй тренажеры попросту сломались: сгорели двигатели. Вскоре сгорел и третий.





"Как только я научилась водить машину, я всегда выбирала рестораны быстрого питания и отправлялась поесть с друзьями по вечерам", – говорит Тара. В результате девушка настолько располнела, что перестала покидать дом.











