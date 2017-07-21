В частности, изменения внесены в следующие пункты:

Пункты 4 и 5 изложены в следующей редакции:

«4. Для получения разрешения заявитель (либо его представитель по доверенности) представляет следующие документы:

1) заявление для получения разрешения на транзит продукции по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

2) документ о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - для иностранного юридического лица;

3) документ, удостоверяющий личность физического лица, документ, подтверждающий право на занятие предпринимательской деятельностью, - для иностранного физического лица;

4) документ, выданный уполномоченным органом по вопросам экспортного контроля страны экспортера, о наличии разрешения на вывоз продукции;

в случае, если законодательством страны выдача такого документа не предусмотрена, представляется письмо-подтверждение от уполномоченного органа в сфере экспортного контроля страны экспортера;

5) контракт на поставку продукции между участниками внешнеторговой сделки (продавцом, грузоотправителем, покупателем, грузополучателем, посредником) с указанием номенклатуры и объема продукции в физическом и стоимостном выражении с приложениями и (или) дополнениями к нему;

6) договор страхования гражданско-правовой ответственности заявителя в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»;

7) письмо заявителя, подтверждающее гарантию с его стороны возмещения расходов, связанных с проведением проверки реальных условий перевозки, а также с вероятным временным хранением, обратной перевозкой, экспертизой и другими необходимыми действиями исполнительных органов в случае выявления нарушения действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, включая условия действия разрешения компетентных органов Республики Казахстан по ядерной и радиационной безопасности, а также расходов, связанных с необходимостью приведения выявленных отклонений в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или возвращением груза в государство экспорта (с указанием номера и даты контракта);

8) письмо грузоотправителя продукции (адресованное уполномоченному органу), подтверждающее его безусловное согласие принять перемещаемую транзитом продукцию обратно в случае, если передача груза грузополучателю окажется невозможной по независящим от него причинам (с указанием номера и даты контракта);

9) сведения о маршруте движения, пограничных пунктах въезда и выезда, виде транспорта при осуществлении заявителем транзитной перевозки по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

10) информация о воинском карауле с указанием количества лиц воинского караула, данных об их оружии и боеприпасах (марка (тип), калибр, количество) к каждой ввозимой единице оружия - при сопровождении транзита продукции военного (двойного) назначения воинским караулом;

в пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан представляются документы лиц (из состава воинского караула), дающие право въезда в Республику Казахстан или выезда из Республики Казахстан, именной список лиц воинского караула, утвержденный должностными лицами войсковой части с указанием закрепленного оружия, боеприпасов, и соответствующие сопроводительные документы воинского караула (предписание, наряд, заключение).

Документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 6), представляются в нотариально засвидетельствованных копиях. Документы, составленные на иностранных языках, представляются с нотариально освидетельствованным переводом на государственный язык Республики Казахстан или русский язык.

5. В случае если заявителем выступает государственный орган иностранного государства:

1) представление документов, указанных в подпунктах 2), 6) и 7) пункта 4 настоящих Правил, не требуется;

2) при отсутствии контракта, указанного в подпункте 5) пункта 4 настоящих Правил, представляются документы, обосновывающие необходимость поставки продукции;

3) для которого законодательством страны выдача документа, указанного в части первой подпункта 4) пункта 4 настоящих Правил, не предусмотрена, представляется письмо-разъяснение.»;

Пункт 6 исключен;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.