Председатели судов формально подходят к рассмотрению кандидатов на пост судей – К.Мами

«За грубые нарушения законности и судейской этики рекомендован к освобождению судья Алмалинского районного суда Алматы Кусаинов. До назначения на эту должность он работал в судах города Алматы 14 лет».

Председатели судов формально подходят к вопросам рассмотрения кандидатов на пост судей. А потому факты отстранения сотрудников от должности за различные нарушения не редкость. Об этом сегодня на расширенном заседании судей Верховного суда сообщил Кайрат Мами, передает корреспондент Zakon.kz.





Председатель Верховного суда напомнил, что в стране ужесточены все процедуры по отбору будущих судей, законодательно повышен возрастной ценз, что означает возросшие требования, в том числе и к институтам по подбору судей. Но, как он отметил, не везде они работают добросовестно.





«Имеются факты, когда должность судей в короткий период по негативным обстоятельствам освобождают лица, которые долгое время работали под вашим руководством в системе региона, - обратился Мами к председателям областных и городских судов. - Например, провалили аттестацию судья Карасайского районного суда Жасанбаев, который ранее работал инспектором Капчагайского городского суда, и судья Талдыкорганского городского суда Омаров, работавший в канцеляриях судов Алматы и области более 7 лет».





«Судебным жюри за грубые нарушения законности и судейской этики рекомендован к освобождению судья Алмалинского районного суда Алматы Кусаинов, до назначения на судейскую должность он работал в судах города Алматы 14 лет. А проработал судьей меньше года. Могу продолжить… судья города Актау Нурумова, не успев в апреле приступить к обязанностям, уже в июне обратилась с заявлением об освобождении. До этого она 9 лет работала секретарем судебных заседаний. В итоге она оказалась не готова к работе в качестве судьи».





«Я специально привел несколько примеров, чтобы наглядно показать, что пленарное заседание областных судов, председатели судов, рассматривают такие вопросы формально» - пояснил Мами.





Татьяна Ковалева, Астана



