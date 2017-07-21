Мами: Назрела необходимость принятия дисциплинарных мер к председателям судов

На деле оказывается, что кандидаты в судьи не были готовы, и не работают на должности больше года по разным причинам. Так мы подводим Высший судебный совет и президента - Мами.

Кайрат Мами предложил ввести ответственность председателей областных судов, а также судей наставников за некачественную работу с кандидатами на должность судьи. Об этом он сказал на расширенном совещании судей Верховного Суда , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Есть нарекания к организации и оценке итогов стажировки кандидатов в судьи. Я не раз обращал внимание на повышение качества этой работы, - сказал он. - Назрела необходимости принятия дисциплинарных мер в отношении председателей областных судов ответственных за это».





Председатель Верховного суда поручил отделу управления персоналом и судебному жюри внести предложения по мерам ответственности по отношению не только к председателям областных судов, но и судей, давших положительную оценку названным кандидатам (это, как правило, руководитель стажировки и наставник).





«Они убеждают нас, Судебное жюри, Высший судебных совет и Пленарное заседание, что эти кандидаты уже готовы приступить к обязанностям судей. А на деле оказывается, что кандидаты не были готовы, и не работают на должности больше года по разным причинам. Так мы подводим Высший судебный совет и президента, который подписывает назначает этих судей на постоянный срок, а они показывают свою неспособность» - подытожил Мами.





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Татьяна Ковалева, Астана



