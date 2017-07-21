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Столичным школьникам не будут продлевать летние каникулы

21 июля 2017, 17:07

По словам ответственного секретаря Министерства образования и науки РК Арына Орсариева, пока все идет по ежегодному плану.

Представители Министерства образования и науки РК прокомментировали вопрос возможного переноса начала учебного года для учеников столичных школ в связи с проведением «ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

По словам ответственного секретаря Министерства образования и науки РК Арына Орсариева, пока все идет по ежегодному плану.

«Данный вопрос рассматривался несколько раз, и пока Министерство образования и науки никаких подобных инициатив не планирует. Если акимат Астаны будет принимать соответствующее решение, то сам об этом объявит», - сказал он.

В свою очередь, директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова, рассказала о предпринимаемых министерством мерах по поддержке одаренных учеников. По ее словам, основной мерой в данном направлении является трансляция опыта НИШ на другие школы.

«Школы работают в нескольких направлениях по данному вопросу, прежде всего - это поддержка одаренных детей. В нашей стране работает сеть Назарбаев Интеллектуальных школ», которые на сегодня являются флагманом всего среднего образования. И сегодня реализуется трансляция опыта НИШ во все школы нашей страны. Кроме того, есть сеть специализированных организаций образования, которые занимаются отдельными специальными программами, углубленным изучением отдельных предметов, для участия казахстанских школьников в мировых интеллектуальных конкурсах», - сказала она.

Фото: Оркен-Media

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