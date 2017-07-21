Великая музыка в Великой степи: Премьера Симфонии №8 Г. Малера состоится в "Астана Опера"

Грандиозная казахстанская премьера Симфонии №8 Густава Малера под руководством прославленного маэстро Алана Бурибаева состоится сегодня, 21 июля, в ГТОБ «Астана Опера». Масштабный проект Министерства культуры и спорта РК пройдет в рамках культурной программы «ЭКСПО-2017» , передает пресс-служба театра.





В концерте примут участие 1200 музыкантов, в их числе вокалисты – ведущие солисты «Астана Опера» Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Айгуль Ниязова, Нурлан Бекмухамбетов, Татьяна Вицинская, а также ведущие солисты ГАТОБ им. Абая Оксана Давыденко, Олег Татамиров, Таир Тажигулов.





Главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев провел колоссальную работу по подготовке к премьере, собрав все ведущие хоровые и симфонические коллективы из разных уголков Казахстана, а также хор и оркестр оперного театра Карло Феличе из Генуи, он сумел привести их к единой гармонии в сердце нашей страны – Астане. Музыканты из Италии отмечают, что очень рады быть в Казахстане, стать частью большого события – премьеры Симфонии №8 Г. Малера.





- У нас получился большой, красивый фестиваль нашей творческой дружбы. Мы хотим показать, что во всех регионах Казахстана живет и процветает любовь к классическому искусству. Вместе мы делаем одну большую симфонию, одну из самых трудных симфоний в мире, хотим показать, какой высокий уровень искусства в нашей стране. Идея музыкального братства, любви друг к другу уже воплощается на репетициях. Это не просто исполнение музыки, это еще и момент большого человеческого счастья, - поделился Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев.





- Во время проведения «ЭКСПО-2015» в Милане театр Генуи исполнял Симфонию №9 Л. ван Бетховена, где вместе с нами выступали 4 солиста из театра «Астана Опера». Спустя два года мы приехали к вам, и наше выступление тоже состоится в рамках «ЭКСПО-2017». Считаю это символом того, как музыка и искусство могут быть инструментом единения, дружбы, братства. Наши театры похожи по своей структуре и осуществляют тесное сотрудничество. Для исполнения этой симфонии приехали 70 артистов хора и концертмейстеры, музыканты оркестра нашего театра. Верю, что все должно получиться, - сказал художественный руководитель театра Карло Феличе Джузеппе Акуавива.





Наряду с известными коллективами – Симфоническими оркестрами, хорами «Астана Опера», Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, Государственной хоровой капеллой им. Б. Байкадамова и Академического симфонического оркестра РК филармонии им. Жамбыла, Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Казахстан и Государственным камерным оркестром «Академии солистов», в этом проекте приняли участие также молодые артисты. В их числе – Смешанный хор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в Усть-Каменогорске.





Руководитель хора Асель Темирова рассказала, что, готовясь к премьере, студенты даже не уходили на летние каникулы.





- Этот проект запомнится всем участникам на всю жизнь, заставит их по-новому взглянуть на нашу специальность. Такие мероприятия дают сплоченность коллективам, дают возможность понять, насколько важна и востребована наша профессия, насколько она многогранна. Артисты чувствуют себя очень комфортно в замечательном театре «Астана Опера», получили массу впечатлений, завели много новых знакомств. Восхищаются главным дирижером Аланом Бурибаевым, в восторге от его энергии, высокого профессионализма, манеры работы, - отметила Асель Темирова.





Музыканты с большим опытом работы, в первую очередь, дают высокую оценку акустике зала «Астана Опера» и исполнительскому мастерству коллег. Артист оркестра ГАТОБ имени Абая Нурлан Сагимбаев подчеркнул, что Симфония №8 исполняется крайне редко во всем мире, для этого требуются очень большие усилия.





- В процессе объединения разных коллективов, конечно, возникают некоторые трудности, это касается «музыкальной притирки», появляются новые звучания, так как мы никогда не играли вместе, но в процессе репетиций все встает на свои места, нам удается достичь желаемого результата, - рассказывает артист.





Согласен с Нурланом Сагимбаевым и артист Государственного камерного оркестра «Академия солистов» Алишер Дутбаев.





- Работать над подготовкой к этому произведению – одно удовольствие, – рассуждает Алишер. Сама идея объединения всех оркестров, хоров, солистов в таком масштабе – просто потрясающая. Во-первых, это рекорд, во-вторых, такой проект впервые проводится в нашей стране.





Художественный руководитель Южно-Казахстанского театра оперы и балета Ерлан Жандарбай говорит об этом проекте, как о празднике, объединяющем музыкантов разных стран и разных культур.





- От нашего театра представлено 40 артистов хора. У нас очень молодой, перспективный коллектив. Для нас большая честь принять участие в этом концерте. Думаю, для всех казахстанцев это большой праздник. В процессе подготовки происходит некий мастер-класс, идет обмен опытом, - считает Е. Жандарбай.





В концерте также принимают участие: детский хор «Астана Опера», Казахский камерный хор Актюбинской областной филармонии им. Г. Жубановой, сводный хор, детский хор «Елигай» Казахского национального университета искусств, детские хоры Республиканской казахской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. А. Жубанова, Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, Детской музыкальной школы №5 им. М. Тулебаева, Музыкального колледжа им. П. Чайковского и другие музыкальные коллективы из Астаны, Алматы, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кокшетау, Семея, Уральска.





Когда еще сможет повториться подобный проект в Казахстане – неизвестно, но то, что мы с вами являемся очевидцами уникального процесса развития казахстанской музыкальной истории – факт неоспоримый. Главный дирижер «Астана Опера» Алан Бурибаев бьет симфонические рекорды.