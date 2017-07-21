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Мужчину арестуют на 4 суток за нецензурный комментарий в Facebook

21 июля 2017, 17:15

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Мужчину арестуют на 4 суток за нецензурный комментарий в Facebook, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Исатайского районного суда Атырауской области.

Из материалов дела следует, что он нецензурной бранью оставил свой отзыв на сообщение ДВД Атырауской области о дорожно-транспортном происшествии, имевшего место в июне 2017 года на трассе Атырау-Астрахань, опубликованной на личной странице ДВД в социальных сетях «Facebook».

На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда он признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП РК, ему назначено наказание в виде административного ареста на 4 сутки.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Фото: Kursiv.kz

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