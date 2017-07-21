В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены Правила выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и возмещения его затрат.

В частности, правила определяют порядок выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и возмещения его затрат за счет бюджетных средств, за исключением организаций здравоохранения:

1) являющихся государственными учреждениями;

2) ответственных за выполнение государственного задания;

3) оказывающих лечение в соответствии с Правилами направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 544, (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11795);

4) оказывающих лечение граждан Республики Казахстан и оралманов, претендующим на лечение за рубежом, в условиях отечественных медицинских организаций.

Выбор поставщика услуг ГОБМП осуществляется за счет средств республиканского бюджета по следующим видам медицинской помощи:

доврачебная;

квалифицированная, специализированная, высокотехнологичная медицинская услуга, медико-социальная, которые оказываются в следующих формах:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая:

первичную медико-санитарную помощь;

консультативно-диагностическую помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;

2) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации, по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления, включая оказание республиканскими организациями здравоохранения:

медицинских услуг больным: психическими, онкологическими заболеваниями и туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией;

медицинских услуг в санаториях;

3) стационарозамещающая медицинская помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации, включая оказание республиканскими организациями здравоохранения медицинских услуг больным: психическими, онкологическими заболеваниями и туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией;

4) восстановительное лечение и медицинская реабилитация.

За счет средств местного бюджета, включая целевые текущие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы, по видам и формам медицинской помощи, за исключением оказания ГОБМП, осуществляемого за счет средств республиканского бюджета.

Выбор поставщика осуществляется с соблюдением принципов:

1) обеспечения доступности ГОБМП;

2) реализации свободного выбора гражданами Республики Казахстан и оралманами субъекта здравоохранения;

3) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре выбора поставщика;

4) гласности и прозрачности процедуры выбора поставщика;

5) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;

6) территориальности (расположение производственной базы поставщика по месту оказания ГОБМП, указанному в извещении об осуществлении процедуры выбора поставщика).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.