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Стало известно о тяжелой болезни российского певца Николая Носкова

21 июля 2017, 17:27

Многочисленные поклонники молятся за здоровье легендарного исполнителя.

Источник, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что легендарный исполнитель Николай Носков смертельно болен и попросил пожелать ему чуда. Также он отметил, что семья певца предпочитает не афишировать печальное известие и вряд ли даст комментарии представителям СМИ. Отметим, что информация о болезни артиста появилась в социальной сети Facebook, передает Дни.ru

Многочисленные подписчики немедленно всполошились: "А вот тут можно поподробнее? Ничего не могу разузнать о его состоянии, но чувствовала, что все нехорошо..." При этом осведомитель сослался на бывшего коллегу Носкова по группе "Парк Горького" Александра Маршала: "Маршал сказал, что очень плохо...", "Я в шоке... Они не хотят обнародовать? Мы очень волнуемся за любимого артиста", "Да вы что??? блиииииин, это очень-преочень плохая новость", "Ой Николаю здоровья. Не знала об этом...(((", "неужели у носкова рак??? я буду молиться за его здоровье!! он мой любимый певец!!!" – отреагировали на известие фанаты певца.

Отметим, что в последнее время Николай Носков плохо выглядит. Один из зрителей концерта рокера, который состоялся осенью в "Крокусе" в честь его юбилея, заметил, что Носков сильно похудел, а ноги его буквально подкашивались.

Фото: НТВ

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