Назарбаев поздравил Ковинда с избранием на пост президента Индии

"Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия", - написал в телеграмме глава государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост Президента Республики Индия, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.





«Я верю, мы вместе приложим все усилия для укрепления дружественных отношений и тесного сотрудничества во благо процветания наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме.



