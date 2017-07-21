Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев поздравил Ковинда с избранием на пост президента Индии

21 июля 2017, 17:48

"Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия", - написал в телеграмме глава государства.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост Президента Республики Индия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

«Я верю, мы вместе приложим все усилия для укрепления дружественных отношений и тесного сотрудничества во благо процветания наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, 21 июля четырнадцатым по счету главой Республики Индия стал кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд. За него отдали голоса 2390 членов коллегии выборщиков из пяти тысяч. Его соперница, Мира Кумар, получила 1844 голоса.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...