О юристах, юридическом образовании и юридической профессии

Елюбаев Жумагельды Сакенович, доктор юридических наук, профессор,

член Управляющего Совета Коллегии коммерческих юристов

(Kazakhstan Bar Association), президент Казахстанской

Ассоциации юристов нефтегазовой отрасли (KPLA),

член Международного Совета при Верховном Суде РК

В настоящее время, в обществе, особенно в среде юридической общественности, а также в коридорах власти, идет острая полемика относительно статуса юриста, его месте в правовой системе нашей страны, о юридическом образовании, о регулировании юридической профессии, о деятельности адвокатов, коммерческих и корпоративных юристов, самозанятых юристов (индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги). Порой «градусы» этой полемики зашкаливают и некоторые ее участники допускают оскорбительные высказывания в адрес своих оппонентов, отстаивая свою позицию, касательно юридической профессии. Между тем, если внимательно изучить публичные выступления участников дискуссии с официальных трибун, их публикации в СМИ и социальных сетях, то складывается впечатление, что все они говорят об одном и том же, но у каждого из них своя правда. Тем не менее, всем нам надо искать ту «золотую середину» и компромиссные подходы, чтобы способствовать наступлению положительного результата, когда бы юридический рынок регулировался понятными и стабильными законами страны, а также качественными внутренними актами объединений юристов. Хотелось бы, чтобы и сами юристы занимали в обществе самую высокую нишу, чего можно достичь только путем повышения своей квалификации, соблюдения этических норм поведения, обеспечения принципов независимости, справедливости и беспристрастности при предоставлении юридических услуг, и если хотите путем профессиональной солидарности.

Постараюсь и я внести свою лепту в обсуждении этих вопросов. Думаю, что имею на это полное право, как выпускник одной из лучших юридических школ Советского Союза (Свердловский юридический институт), где я получил приличное академической образование, не остановился в своем профессиональном развитии, позже защитил и получил ученые степени кандидата, а затем и доктора юридических наук, в настоящее время, являюсь акдемическим и почетным профессором нескольких ВУЗов нашей страны, член-корреспондентом Петровской академии наук и искусств (Россия, Санкт-Петербург). Я более двадцати лет отдал государственной службе, в частности, работал судьей в различных судебных инстанциях в России и Казахстане, в том числе судьей Верховного Суда РК, занимал должности заместителя Генерального прокурора РК, Вице-министра юстиции РК, и вот уже двадцать лет работаю в сфере международного бизнеса, в частности, руководил юридической службой крупнейшей нефтяной компании «Тенгизшевройл», являющейся флагманом нефтяной отрасли Казахстана, а сейчас, работаю управляющим правовым советником Евразийского подразделения международной энергетической корпорации «Шеврон». Перечисляю все это не ради саморекламы, меня и так знают в среде юридической общественности, в системе правоохранительных и судебных органов. Эту информацию я вполне сознательно привожу для того, чтобы мои будущие оппоненты не обвинили меня в профессиональной некомпетентности и в незнании проблем, существующих на юридическом рынке. Хотя прекрасно понимаю, что представленные автобиографические сведения не гарантируют мне стопроцентное восприятие моих мыслей всеми участниками затянувшейся дискуссии о месте юридической профессии в жизни нашей страны, но я и не преследую такой цели, чтобы мои слова и моя позиция были «истиной в последней инстанции». Я, как любой человек, также имею право на ошибочный взгляд, на неверное толкование существующих проблем, тем не менее, мне хотелось бы высказаться о статусе юристов, о юридическом образовании и юридической профессии в нашей стране, в надежде на то, что и мой голос будет услышан юридической общественностью.

Итак, каким должен быть идеальный юрист? Если посмотреть имеющиеся публикации на эту тему, то мы увидим суждения о том, что каждая профессия требует от человека определённых качеств, при наличии которых он будет профессиональным специалистом своего дела. При этом основными качествами любого юриста является профильное академическое образование, аналитический склад ума, умение логически мыслить, наличие навыков системного анализа норм права, умение вести переговоры, умение правильно выбрать и отстаивать линию защиты прав и законных интересов клиента.

Ещё одно важное качество юриста - это его репутация, которая достигается путем строгого и неуклонного соблюдения этических норм поведения. Помимо вышеперечисленных, юрист обязан обладать и личностными качествами, такими как: коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, пунктуальность. У юриста должно быть стремление к самосовершенствованию, а также интерес к своей профессии.

Трудно с этим не согласиться.

Юрист должен иметь способность терпеливо и спокойно относится к раздражающим факторам, что позволяет более хладнокровно подходить к различным ситуациям, и трезво оценивать шансы на победу, при этом очень важна вера и стремление к истине, справедливости. Эмоции не могут двигать человеком, который отвечает за судьбы людей и правосудие. Юрист - это человек с желанием помогать другим, но который не использует сентиментальность и сочувствие, а старается логически мыслить и трезво оценивать ситуацию. При этом юрист должен быть с сомневающейся натурой, которая будет каждый раз напоминать ему о необходимости все проверить еще раз.

Очень важным качеством является желание учиться. Не достигнет успеха тот специалист, который считает, что достиг всего, и свысока смотрит на других.

Юрист просто не имеет права на ошибку. Но если она все-таки состоялась, необходимо умение принять ее и осознать, чтобы ни в коем случае не допустить в следующий раз. Если хоть одно из этих качеств выпадает из списка достоинств юриста вне зависимости где он работает: на государственной службе, адвокатом, коммерческим, корпоративным или самозанятым юристом, то он рискует попасть в ловушку собственного непрофессионализма и потерять трудом заработанную репутацию, которая является залогом его собственного успеха.

А теперь давайте эти качества примерим к себе. Наскольку мы соответствуем им. Если не дотягиваем до этих качеств, то что каждый из нас должен сделать, чтобы приблизиться к портрету идельного, образцового юриста… В среде юридической общественности страны есть такие люди, которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым юристам, мы знаем их, мы ориентируемся на них, мы восхищаемся их работой. Поэтому каждый юрист, будь он адвокатом, судьей, прокурором, юрисконсультом либо самозанятым просто обязан поставить перед собой цель достичь самых высоких качеств юриста, чтобы быть уважаемым и признанным в своей стране.

Теперь, что касается юридического образования, то и здесь много вопросов и проблем. Поскольку одним из важных качеств любого юриста является профильное академическое образование, то немаловажное значение имеет, какие у нас существуют юридические школы, способные дать такое образование и каков уровень профессорско-преподавательского состава, которые могли бы вложить в молодые головы основы и принципы права. Постараюсь изложить свое видение проблем в системе высшего образования и юридической науки.

Возросший социальный интерес к профессии юриста обусловил возникновение многочисленных ведомственных, специализированных, частных и других учебных заведений, которые поставили своей задачей подготовку юридических кадров.

Как показывает действительность, юридическим образованием сейчас занялись вузы социального, педагогического, технического, сельскохозяйственного, торгового профиля. Квалифицированные преподавательские кадры, необходимая учебно-методическая база в таких учебных заведениях, как правило, отсутствуют, что вызывает серьезное сомнение в качестве подготовки специалистов. Подобная тенденция не только ведет к дискредитации юридического образования, усилению угрозы правового нигилизма, но и создает предпосылки для злоупотреблений в сфере юридической практики, отрицательно влияет на деятельность государственного аппарата и правоохранительных органов, что является негативным фактором, еще более дестабилизирующим социально-политическую и экономическую обстановку в стране.

Существует еще одна большая проблема. Так, напрмиер, низкий уровень оплаты труда преподавателей ВУЗов, с одной стороны, и высокие ставки юристов в коммерческих структурах, с другой стороны, обусловили отток высококвалифицированных научно-педагогических кадров из юридических вузов. Возникла реальная угроза существованию исторически сложившихся научных школ и юридических учреждений. Сохраняется диспропорция между численностью юристов, занятых в правоохранительных органах и работающих в сфере производства. Остается весьма малой доля юристов в органах законодательной и исполнительной власти.

Все это не может не влиять на регулирование юридического рынка услуг и на повышение престижа юридической профессии.

Должен сказать, что в настоящее время уровень образовательной системы в школах, колледжах, университетах значительно ниже того уровня, который поддерживался в советское время. Конечно, есть отдельные учебные заведения, которые являются образцом высшей школы в Казахстане, но, к сожалению, их очень мало. Тем не менее, студенты, желающие и жаждущие получить хорошие знания, их получают в результате добросовестного отношения к учебе и благодаря преданным своему делу преподавателям.

Почему же такое случилось? На мой взгляд, система образования и высшей школы зареформировалась, конца и края этому процессу нет. Каждый министр образования и науки привносит свои реформы без детальной их проработки, проверки, обсуждения с ведущими мэтрами системы образования и высшей школы, без проведения независимых экспертиз. Наблюдается во всем субъективизм, желание каждого министра попасть с когорту великих реформаторов.

Система образования и высшая школа должны быть консервативной системой, когда не отвергается наработанная положительная практика, и с осторожностью вводится новое. Как мы гордились советской школой образования и науки, она была одной из лучших в мире, и мы ее утратили, не создав ничего более качественного и более стабильного. Я не против реформ, но она должна проводиться планомерно и обдуманно, она должна основываться на проверенной временем концепции, не путем разрушения старого, доказавшего свое право на «жизнь». Должна быть, наконец, преемственность решений высоких инстанций, необходимо исключить волюнтаризм и субъективизм в системе образования и высшей школы. Должна быть стабильность системы, и в этом залог успеха.

Что же касается науки, то она «хромает» по этим же причинам. Следует отметить, что у «остепененных» преподавателей ВУЗов (кандидаты наук, доктора наук) нет достаточного времени для занятия наукой, поскольку основное рабочее время они заняты в учебном и организационном процессе. Очень немногие активно занимаются повышением своей квалификации, научными изысканиями, написанием учебников и пособий, участием в теоретических дискуссиях в СМИ. Большинство же таких преподавателей, практически ограничились своими кандидатскими и докторскими диссертациями, и не занимаются наукой вообще, правда, время от времени, они участвуют в подготовке каких-то коллективных трудов, в каких-то проектах, конференциях, где их роль весьма пассивна. На мой взгляд, люди, имеющие ученые степени и ученые знания на системной основе должны и обязаны заниматься научными изысканиями, хотя бы по тем направлениям, по которым они считают себя специалистами. Они должны понимать, что получение и наличие таких степеней, еще не означает, что они в науке, как говорят, это только «робкий стук в двери науки». Ученая степень должна подтверждаться конкретными научными работами, активным участием в научной жизни, участием в теоретических полемиках, отстаиванием своей позиции по вопросам, в которых они считают себя асами, достижением результатов своей работы и т.д.

К большому сожалению, полное разрушение советской системы подготовки научных кадров, системы защиты и присвоения ученых степеней в Казахстане, повсеместная и необдуманная PhD-фикация образования и науки под предлогом присоединения к Болонской конвенции, окончательно разрушили положительный опыт подготовки «ученых мужей». Здесь следует отметить, что так называемая Болонская конвенция (Болонский процесс) вовсе не отвергает национальную систему образования и подготовки научных кадров. Видимо, «чиновникам от образования» было престижно бежать «впереди всей планеты» и полностью перейти к системе западного образования без глубокого понимания ее сути, ее принципов и обязательных ее положений для стран участниц этой конвенции. Эта другая и отдельная тема для дискуссии, но я твердо уверен в том, что проведенные реформы в образовательной системе и подготовке научных кадров принесли больше бед, нежели благ. И теперь, чтобы вернуть прежний уровень качества образования и науки придется делать не реформы, а целую революцию в этой важной сфере нашего общества либо эволюционным путем и в течение длительного периода возвращать утерянное.

Для дальнейшего развития казахстанской науки необходимо вернуть прежнюю систему подготовки научных кадров, чтобы казахстанцы свои кандидатские и докторские диссертации защищали не в России, Кыргызстане, Узбекистане и в других странах, а у себя в стране, чтобы среди нынешних поколений появились свои мэтры науки. Никто меня не убедит в том, что нынешний магистр права имеет одинаковый уровень знаний и подготовки, чем кандидат юридических наук, или нынешний обладатель степени PhD (доктор философии) имеет более весомый статус, чем доктор юридических наук, получивший свою ученую степень в старой системе. Естественно, такое сравнение можно проводить, если и те, и другие защитили эти ученые степени самостоятельно, на основе результатов своих научных изысканий, без «мохнатой руки» и мзды.

Еще одна проблема заключается в том, что наши высшие учебные заведения выпускают юристов без учета их нуждаемости в стране. Много юристов, особенно те, которые получили юридическое образование в непрофильных ВУЗах, не могут трудоустроиться и получить практический опыт, поэтому через определенный период времени утрачивают и теоретические знания о праве. Отсюда вывод, нужно ли нам такое количество юристов, которых выпускают наши юридические школы? Практика свидетельствует, что нет…

Видимо, настало время, когда Правительству нашей страны и профильному уполномоченному органу - Министерству образования и науки РК необходимо изучить этот вопрос, определиться в уровне нуждаемости государства и общества в юристах, а затем определиться сколько высших учебных заведений, готовящих по юридической специальности, должно быть в стране. На мой взгляд, для нашей страны, с 18-миллионным населением, достаточно двух-трех юридических факультетов в государственных или частных ВУЗах. Другие непрофильные учебные заведения, такие как педагогические, аграрные, технические, гуманитарные и другие, не должны заниматься подготовкой юристов. Такой подход позволит собрать лучшие профессорско-преподавательские кадры в лучших юридических школах страны, что в свою очередь быстро даст положительные плоды - повысит качество обучения. ВУЗам, готовящим юридические кадры необходимо отказаться и от заочной формы обучения, поскольку только очное обучение является залогом получения хорошего академического образования.

На фоне совершенствования системы получения юридического образования надо совершенствовать и регулирование юридического рынка с учетом положительных международных стандартов осуществления юридической деятельности, внедрять их в нашу практику, чтобы юристы стали реальными специалистами в своей области, способными влиять на состояние законности и правопорядка в стране. В силу этого мы должны прийти к такому порядку, когда недостаточно иметь диплом о высшем юридическом образовании для осуществления профессиональной деятельности, а еще необходимо пройти обязательную стажировку и быть членом саморегулируемой организации юристов, например, членом Республиканской коллегии адвокатов или членом Коллегии коммерческих юристов (Kazakhstan Bar Association). Именно членство в профессиональных организациях юристов должно быть основанием к «допуску к практике». Такие системы существуют во всех цивилизованных странах мира и Казахстану не надо изобретать собственный «велосипед» в этой сфере, а необходимо взять лучший опыт зарубежных стран по вопросам регулирования юридического рынка. Тогда мы обеспечим такое положение дел, когда юридические услуги субъектам экономики, а также представительство в судах и других государственных органах, будут осуществлять лучшие юристы страны. А те, которые не дотягивают до этого уровня, должны повышать свою квалификацию и проходить обязательные процедуры, чтобы получить «допуск к практике».

Совесем недавно членами Управляющего Совета Kazakhstan Bar Association была разработана Концепция регулирования деятельности по предоставлению юридической помощи и юридических услуг в Республике Казахстан. В частности, в Концепции отмечается, что современный этап развития общества и государства в Казахстане показывает, что отсутствие надлежащего регулирования деятельности профессиональных юристов, особенно, коммерческих юристов, не позволяет использовать потенциал этой большой группы наиболее активных членов общества для достижения цели развития страны. Кроме того, очевидной стала необходимость совместной работы по поддержанию уровня доверия народа к власти и судебной системе, по выработке новых подходов к взаимодействию органов государственной власти, управления и судов с обществом через профессиональных юристов. Назрела необходимость провести реформу регулирования деятельности практикующих юристов для решения следующих задач:

· законодательно установить единые высокие стандарты профессии и основные принципы деятельности для всех практикующих юристов, включая адвокатов и профессиональных юристов, оказывающих юридические услуги. Высокие стандарты и требования к практикующим юристам будут включать, в том числе, обязанность перед обществом и статус «помощников правосудия». Допуск к практике права, включая допуск к профессиональному представительству в судах, осуществлять только через членство в организации практикующих юристов;

· усилить профессиональную ответственность субъектов такой деятельности и установить требования по обязательному страхованию ответственности;

· осуществить комплекс мер по укреплению статуса адвоката и профессионального юриста, в том числе, по предоставлению профессиональным юристам прав и привилегий адвокатов (профессиональная тайна, право на запрос, независимость и неприкосновенность), а также дополнительных прав и привилегий в судах и государственных органах с тем, чтобы реально придать им статус «помощников правосудия;

· установить условия и требования по осуществлению юридических услуг и правовой помощи на бесплатной основе неимущим слоям населения, а также по юридическому сопровождению социальных проектов, участию в законопроектной работе, работе по мониторингу законодательства в целях его совершенствования (работа pro bono);

· установить единые требования по повышению квалификации адвокатов профессиональных юристов и требования к юридическому образованию.

Решение этих задач, на мой взгляд, возможно путем принятия единого законодательного акта, например, с условным названием - Закон РК «О правовой помощи и юридических услугах», который должен быть подготовлен на основе двух действующих законов - Закона РК «Об адвокатской деятельности» и Закона РК «О гарантированной государством юридической помощи». Новый закон должен одинаково регулировать деятельность всех практикующихся юристов: адвокатов, коммерческих и корпоративных юристов, самозанятых юристов (индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические услуги»), естественно, с установлением каких-то особенностей для каждой категории юристов.

Новый закон должен устанавливать единые требования и стандарты деятельности всех практикующихся юристов и правила их профессиональной деятельности. Новый закон должен предусматривать правовой институт «допуска к практике» через членство в организации профессиональных юристов - Республиканской коллегии адвокатов (РКА) и Коллегии профессиональных юристов (КПЮ), которая может быть создана на базе Коллегии коммерческих юристов (Kazakhstan Bar Association). Предоставление правовой помощи и юридических услуг без «допуска к практике» должно расцениваться как незаконная деятельность со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.

Здесь могут мне возразить и сказать, а какое отличие понятия «правовая помощь» от понятия «юридические услуги». На это есть ответ, полученный в результате изучения и анализа международной практики, и который имеет под собой определенное теоретическое обоснование. Так, термины «правовая помощь» и «юридические услуги» не идентичные понятия по своему содержанию, поэтому их законодательное толкование должно быть дано в новом законе. При этом, под «правовой помощью» должна пониматься профессиональная деятельность адвокатов по оказанию гарантированной государством бесплатной правовой помощи в соответствии с законодательством РК, а также бесплатная деятельность коммерческих юристов по принципу «pro bono», минимальный объем такой правовой помощи устанавливается решением профессионального объединения юристов.

Под термином же «юридические услуги» должна пониматься профессиональная деятельность коммерческих юристов и адвокатов, осуществляемая на основании договоров с юридическими лицами, организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами по предоставлению юридических услуг.

В силу этого, новый закон к видам «правовой помощи» должен отнести - защиту граждан, осуществляемую адвокатами в уголовном судопроизводстве на бесплатной основе и по правилам, установленным в законодательстве; бесплатное консультирование адвокатами граждан; бесплатная подготовка адвокатами документов; оказание услуг коммерческими юристами по принципу «pro bono».

А в видам «юридических услуг» следует относить все виды оказания юридических услуг на платной основе, оказываемые коммерческими юристами и адвокатами: юридические консультации, юридическое сопровождение бизнес-проектов, представительство в суде, представительство в государственных органах, представительство в коммерческих арбитражах, подготовка документов и др.

В новом законе также должны быть предусмотрены/заложены следующие основополагающие принципы предоставления «правовой помощи» и «юридических услуг»: право на правовую помощь и юридические услуги; равенство в доступе к правовой помощи и юридическим услугам; независимость юриста; право на получение информации; социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании правовой помощи и юридических услуг; доступность бесплатной правовой помощи; право на свободный выбор вида правовой помощи или юридических услуг; объективность, беспристрастность при предоставлении правовой помощи и юридических услуг; обеспечение конфиденциальности и другие важные принципы.

В заключении, хотелось бы отметить, что юридическая профессия является чрезвычайно важной для нормального функционирования общества. Юристы во все времена имели существенные привилегии в обществе, но и несли повышенный объем обязанностей перед обществом. Ввиду особого объема прав и обязанностей юристов перед обществом юридическая профессия не может быть оставлена государством без какого-либо регулирования.