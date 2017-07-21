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Президент Германии подписал закон об однополых браках

21 июля 2017, 18:02

Парламент Германии проголосовал за законопроект о легализации однополых браков в ФРГ 30 июня.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал в четверг закон о легализации однополых браков. Об этом, как сообщает Die Welt, заявила его представитель, передает РБК.

Закон вступает в силу второго октября, отметила она. Штайнмайер рассматривал в течение недели законопроект о легализации однополых браков, который был одобрен Бундестагом 30 июня. В течение этого времени президент определял соответствует ли закон Конституции.

Как отмечает Die Welt, представители Христианского демократической союза и Христианского социального союза призывали Штайнмайера не подписывать закон сейчас. По их мнению, для легализации однополых браков нужно ввести некоторые поправки в Конституцию Германии.

Парламент Германии проголосовал за законопроект о легализации однополых браков в ФРГ 30 июня. За его принятие отдали свои голоса 393 депутата, против — проголосовали 226, четверо — воздержались. Канцлер Ангела Меркель заявила, что проголосовала против данной инициативы, но выразила надежду, что решение парламента принесет в «общество мир и сплоченность». Она отметила, что решила проголосовать против, потому что для нее брак в законодательстве заключается между мужчиной и женщиной

С 2001 года гомосексуальные пары могли зарегистрировать, так называемое «однополое партнерство». В отличие от гетеросексуальных пар, которые регистрировали брак, однополые пары не могли усыновлять детей и пользоваться налоговыми льготами.

Фото: gorod48.ru.

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