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Беременная женщина потеряла детей в ДТП в Костанайской области

21 июля 2017, 18:20

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии проходит лечение в Костанайской областной больнице.

ДТП произошло на рудненской трассе. 45-летняя женщина, пострадавшая в аварии, поступила в Костанайскую областную больницу 11 июля, пишет "Алау".

Пациентка была на 26 неделе беременности.

"У неё была двойня. Она поступила в очень тяжёлом состоянии. Мы смогли её спасти, но травмы очень тяжёлые. Детей спасти, к сожалению, не удалось, она их потеряла", - сообщил порталу заместитель главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.

В результате столкновения 30-летний водитель грузовика Shacman от полученных травм скончался в Рудненской городской больнице. За рулем Volkswagen находился 36-летний житель города Рудного, в салоне 45-летняя беременная женщина. 35-летний водитель Audi 80 получил ушибы. Водитель Volkswagen и его пассажирка были госпитализированы в Костанайскую городскую и областную больницу.

Фото: alau.kz.

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