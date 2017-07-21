Беременная женщина потеряла детей в ДТП в Костанайской области
21 июля 2017, 18:20
Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии проходит лечение в Костанайской областной больнице.
ДТП произошло на рудненской трассе. 45-летняя женщина, пострадавшая в аварии, поступила в Костанайскую областную больницу 11 июля, пишет "Алау".
Пациентка была на 26 неделе беременности.
"У неё была двойня. Она поступила в очень тяжёлом состоянии. Мы смогли её спасти, но травмы очень тяжёлые. Детей спасти, к сожалению, не удалось, она их потеряла", - сообщил порталу заместитель главного врача Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.
В результате столкновения 30-летний водитель грузовика Shacman от полученных травм скончался в Рудненской городской больнице. За рулем Volkswagen находился 36-летний житель города Рудного, в салоне 45-летняя беременная женщина. 35-летний водитель Audi 80 получил ушибы. Водитель Volkswagen и его пассажирка были госпитализированы в Костанайскую городскую и областную больницу.
Фото: alau.kz.
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