Т.Дуйсенова: развитие соцмедицины Акмолинской области буду ставить в пример другим регионам

В Акмолинской области с 17 по 21 июля впервые прошли Дни Министерства труда и социальной защиты населения РК. Подвести их итоги сегодня в Кокшетау прибыла министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова, сообщает пресс-служба акима области.





В ходе рабочей поездки Т.Дуйсенова посетила областной казахский музыкально-драматический театр им.Ш.Кусаинова, городскую поликлинику, где осмотрела условия создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями; в городском Центре занятости населения ознакомилась с условиями организации работы, а также в АО «Тыныс» встретилась с трудовым коллективом.





Как отметила министр, главная задача ее прибытия – разъяснение основных положений Послания Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Третья модернизация страны: глобальная конкурентоспособность» и принимаемых мер в социально-трудовой сфере.

«Четыре дня работники Министерства совместно со структурными подразделениями областного акимата Акмолинской области встречались с гражданами, непосредственно получающими адресную социальную помощь, участниками программы продуктивной занятости, безработными и непродуктивно самозанятыми. На встречах мы рассказали об адресной социальной помощи, как она будет меняться с 1 января 2018 года, какие виды помощи государство может дополнительно оказать, если трудоспособный член малообеспеченной семьи будет участвовать в Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства», - пояснила министр.





Вместе с тем,Т.Дуйсенова положительно оценила работу Акмолинской области в обеспечении адаптации объектов социального назначения. Отметим, что в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Акмолинской области обеспечено доступом 1 672 значимых объектов социальной инфраструктуры. Достижение показателя «Увеличение количества объектов, прошедших адаптацию от общего числа паспортизированных объектов» Меморандума по обеспечению продуктивной занятости и усилению адресности социальной защиты и поддержки населения области на 2015-2017 годы составило 100%.





Кроме того, министр труда и социальной защиты населения дала высокую оценку оказанию специальных социальных услуг при поликлиниках.





«Начало социальной медицины – это то направление, которое нужно поддерживать и пример Акмолинской области я буду приводить в других регионах», – резюмировала она.





Так, на базе городской поликлиники ОО «Центром семейного воспитания - Өмір» открыто отделение дневного пребывания детей-инвалидов (полустационар) для получения специальных социальных услуг. Для оказания социально-медицинских, реабилитационных услуг привлекается весь потенциал поликликлинической службы - это и оборудование для реабилитации, зал ЛФК и высококвалифицированный медперсонал.





В завершение рабочей поездки министра труда и соцзащиты населения Т.Дуйсеновой состоялось совещание, где были обсуждены итоги Дней Министерства труда и социальной защиты населения РК.



