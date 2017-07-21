Пекин запретил Джастину Биберу давать концерты в Китае

Общественный резонанс вызвали снимки, на которых видно, как телохранители несут певца на руках по Великой Китайской стене.

Власти Китая запретили канадскому певцу Джастину Биберу выступать с концертами в стране из-за "недостойного поведения" музыканта, говорится в заявлении Пекинского управления по делам культуры, передает передает РИА Новости





"Случаи его недостойного поведения во время жизни за границей и выступлений в Китае вызвали общественное негодование. Чтобы упорядочить внутренний рынок развлечений и очистить его среду, мы считает неуместным привлекать исполнителей, которые ведут себя плохо", — приводит телеканал CNN выдержку из заявления управления.





По данным СМИ, данное заявление было сделано в ответ на вопрос одного из китайских фанатов музыканта о том, почему Бибер не выступает с концертами в Китае.





Как пишет газета Guardian, Бибер приезжал с концертами в Китай в 2013 году. Тогда общественный резонанс вызвали снимки, на которых видно, как телохранители несут певца на руках по Великой Китайской стене.





Ранее Бибер не раз становился участником скандальных инцидентов. В феврале житель американского города Лас-Вегас Родни Кэннон обратился в полицию и сообщил о драке с участием канадского певца Джастина Бибера, в ходе которой поп-музыкант якобы ударил его. В 2015 году на Бибера повторно подал в суд водитель его лимузина, заявивший, что канадский певец шесть раз ударил его по лицу за отказ в просьбе громче включить музыку в салоне.





Джастин Бибер получил известность после появления роликов на YouTube, в которых он исполнял песни собственного сочинения в стиле R'n'B. К настоящему времени артист записал три альбома, которые разошлись общим тиражом 15 миллионов экземпляров. Исполнитель регулярно становится фигурантом скандальных историй.



